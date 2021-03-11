Резников объяснил, что вынуждает РФ проявлять агрессию в других странах

Нынешнее правительство России не способно заниматься внутренними проблемами, ведь "обеспокоено" делами других. О причинах, почему наш северный сосед не может усмирить собственную агрессию по отношению к чужим странам, рассказал вице-премьер Украины Алексей Резников, сообщает "Обозреватель".

Россия все еще грезит имперскими замашками. Фото из открытых источников

Главное проблемой, по мнению Резникова, является то, что Россия продолжает чувствовать себя преемницей СССР. Поведенческая база, созданная еще при Союзе, заставляет россиян ставить свои интересы выше чужих, требуя при этом уважения со стороны.

"Они [ россияне — ред. ] считают себя царем горы, "старшим на районе". Послушайте выступления их лидеров – они поучают весь мир, и издеваются, чтобы показать: с ними надо считаться", — приводит пример политик.

При этом всем Алексей Резников убежден, что в последнее время российское правительство скорее блефует, создавая "хорошую мину при плохой игре". Как утверждает вице-премьер, достаточно лишь посмотреть на Украину и, например, Молдову. Что в одной, что в другой стране практически не осталось как "совковых", так и пророссийских настроений — по крайней мере, над этим усиленно работают. Даже близкая к России Беларусь смогла удивить, о чем свидетельствуют прошлогодние протесты и признание тамошней оппозиции во всем мире.

Резников считает, что Россия теряет контроль во всех возможных местах. При этом избавить другие страны от своего влияния правительство Путина пока не собирается. Впрочем, по словам политика, как и обращать внимания на внутренние проблемы. Эта задача, по мнению Резникова, уже достанется новому правительству РФ, когда бы оно не пришло к власти.

"Нынешнее этим заниматься не способно, оно живет в другом измерении – собирателей земель. Они не понимают, что эпоха империй уже давно отмерла", — отметил член правительства.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, рискнут ли в России сделать "ЛНР" и "ДНР" частями своего государства.

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