РФ договаривается о безвизе с четырьмя странами: кто может пойти на этот шаг

После того, как в результате вторжения в Украину развитые страны мира прекратили сотрудничество с Россией, Кремль пытается выйти из международной изоляции путем налаживания контактов с бедными государствами Африки.

Российский Кремль (фото из открытых источников)

Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на интервью руководителя департамента стран Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолия Башкина.

По словам высокопоставленного дипломата, сейчас идет работа по упрощению визовых процедур с Зимбабве, Замбией, Мозамбиком и Эсватине — странами, которые входят в число самых бедных в мире и имеют высокий уровень преступности.

"Проекты документов [относительно смягчения визового режима] переданы иностранным партнерам и находятся на рассмотрении", — отметил Башкин.

Представитель МИД добавил, что Москва планирует расширить список африканских государств, гражданам которых будет разрешено оформлять электронную визу для поездок в Россию, включив туда еще несколько стран континента.

Издание подчеркивает, что Зимбабве входит в число беднейших стран мира и характеризуется высоким уровнем преступности. В государстве часто фиксируются вспышки холеры из-за нехватки чистой питьевой воды, а также из-за проблем с утилизацией мусора и канализацией. Кроме того, в Зимбабве широко распространен ВИЧ (1,3 млн. инфицированных), а средняя продолжительность жизни не превышает 50 лет.

Несмотря на это Россия активизирует сотрудничество с этой страной. В конце прошлого года из-за нехватки рабочей силы Москва обратилась к власти Зимбабве с просьбой направить работников, преимущественно для работы на строительных объектах.

Ранее глава Национального геопространственного и космического агентства Зимбабве (ЗИНГСА) Паинос Гвеме сообщал, что страна обратилась к России за помощью в создании космодрома и разработке ракет-носителей для собственной космической программы. Также в январе правительства двух государств подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.

