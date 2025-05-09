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РФ готова к 30-дневному перемирию, но есть нюансы

В Кремле заявили, что поддерживают идею 30-дневного перемирия

9 мая 2025, 23:10
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Марьян Ощановский

РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с необходимостью учесть нюансы, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

РФ готова к 30-дневному перемирию, но есть нюансы

Песков прокомментировал перемирие. Фото из открытых источников

"Россия благодарна США и Дональду Трампу за усилия по урегулированию в Украине. Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с необходимостью учесть нюансы. Нужно понять, что подразумевает Фридрих Мерц, говоря о возможности начала перемирия уже в эти выходные", — заявил Дмитрий Песков.

Как известно, 9 мая появились публикации западных медиа о том, что США и Евросоюз хотят выдвинуть России ультиматум с требованием согласиться на 30-дневную остановку огня, иначе против РФ введут новые санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что место США как посредника в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Польша желает США успеха в посреднических усилиях между Россией и Украиной. Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России не стоит рассчитывать на украинские территории, которые не захватила ее армия. "Россия не может ожидать, что ей просто отдадут территории, которые она даже еще не захватила. А именно это было одним из условий в их первоначальном плане мира", — рассказал Джей Ди Вэнс.



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Источник: https://world.comments.ua/ua/news/usa/rosii-prigrozili-ssha-i-es-napolyagayut-na-30-dennomu-peremir-i-769653.html
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