РФ готовит большую «месть» за сожженный военный аэродром в Таганроге

Минобороны РФ подтвердило ночную атаку Украины в Ростовской области и заявили, что готовят ответ. Заявление русского оборонного ведомства цитируют русские СМИ.

Атака на Таганрог (фото из открытых источников)

Ведомство утверждает, что по военному аэродрому было выпущено 6 ракет ATACMS, две из которых сбиты, а 4 отклонены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ):

"В результате падения фрагментов ракет пострадали среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (иссеченные осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке", — говорится в сообщении.

Также Минобороны угрожает ответным ударом по Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские власти заявили, что в ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области якобы подвергся ракетной атаке, в результате которой повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей.

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что ночью ракетную атаку потерпел Таганрог. Повреждение получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. Российские паблики писали о том, что жители Таганрога сообщали о многочисленных взрывах и стрельбе. Очевидцы утверждали, что было слышно не менее 10 взрывов над Таганрогом, которые начались в 4:20 по местному времени.

Затем СМИ начали писать, что город был атакован новыми ракетами-дронами "Паляница". Украина пока не комментирует эту информацию. Но, исходя из тех характеристик ракеты-дрона, которые были объявлены ранее, известно, что дальность полета ракеты-дрона – 750 км, скорость – 900 км/ч, боевая часть – 30-50 кг.