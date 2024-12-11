logo

BTC/USD

100484.20

ETH/USD

3782.34

LTC/USD

115.92

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия РФ готовит большую «месть» за сожженный военный аэродром в Таганроге
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ готовит большую «месть» за сожженный военный аэродром в Таганроге

Минобороны РФ угрожает ответить на атаку по Таганрогу

сегодня, 17:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Минобороны РФ подтвердило ночную атаку Украины в Ростовской области и заявили, что готовят ответ. Заявление русского оборонного ведомства цитируют русские СМИ.

РФ готовит большую «месть» за сожженный военный аэродром в Таганроге

Атака на Таганрог (фото из открытых источников)

Ведомство утверждает, что по военному аэродрому было выпущено 6 ракет ATACMS, две из которых сбиты, а 4 отклонены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ):

"В результате падения фрагментов ракет пострадали среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (иссеченные осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке", — говорится в сообщении.

Также Минобороны угрожает ответным ударом по Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские власти заявили, что в ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области якобы подвергся ракетной атаке, в результате которой повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей.

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что ночью ракетную атаку потерпел Таганрог. Повреждение получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. Российские паблики писали о том, что жители Таганрога сообщали о многочисленных взрывах и стрельбе. Очевидцы утверждали, что было слышно не менее 10 взрывов над Таганрогом, которые начались в 4:20 по местному времени.

Затем СМИ начали писать, что город был атакован новыми ракетами-дронами "Паляница". Украина пока не комментирует эту информацию. Но, исходя из тех характеристик ракеты-дрона, которые были объявлены ранее, известно, что дальность полета ракеты-дрона – 750 км, скорость – 900 км/ч, боевая часть – 30-50 кг.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tass_agency/290470
Теги:

Новости

Все новости