Как сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России якобы Украина с "подачи" США "готовит" удар по детскому учреждению. По заявлению российских террористов, Украина якобы планирует нанести такой удар по заведению, которое находится на контролируемой ею территории и обвинить в этом Россию.

Удар по больнице "Охматдет"

"По поступающим в СВР данным, в руководстве спецслужб и военном командовании киевского режима с подачи кураторов из США прорабатывается сценарий очередной бесчеловечной провокации. Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории — больнице или детсаду — с большим количеством жертв. Предусматривается широкое медийное освещение этой трагедии с привлечением ведущих международных СМИ", — заявили в СВР.

Там заявили, что якобы с помощью этой "провокации" Вашингтон и Киев планируют усилить давление на КНДР и Иран, обвинив эти страны в поставках России баллистических ракет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Россия уже наносили удар по детской больнице в Киеве. Так, 8 июля, российская ракета попала в больницу "Охматдет", чем вызвала шок во всем мире, ведь удар был намеренным. При этом, несмотря на доказательства, РФ отказывается признавать свою вину и считает, что "виновно" во всем украинское ПВО.

Эксперты отмечали, то, что именно детская больница была целью ударов, говорят со стопроцентной вероятностью, без всяких вариантов как-то иначе трактовать данные, которые были продемонстрированы двумя видео с разных ракурсов атаки российской ракеты Х-101. То, что это была именно Х-101, свидетельствуют обломки этой ракеты, которые показала СБУ. Там есть даже обломки с серийными номерами.



