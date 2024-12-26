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РФ готовит нападение на Эстонию: насколько серьезна угроза

Россия воспользуется слабостью Запада

26 декабря 2024, 22:23
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Марьян Ощановский

РФ воспользуется слабостью западных государств и рано или поздно прибегнет к вооруженной агрессии против Эстонии, предположил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

РФ готовит нападение на Эстонию: насколько серьезна угроза

РФ провоцирует Эстонию. Фото из открытых источников

Как пишет издание Politico, город Нарва в Эстонии, расположенный на границе с Россией, стал центром противостояния постоянным провокациям со стороны Москвы. В частности, РФ прибегает к таким провокациям, как глушение навигации и использование беспилотников.

"О возможности нападения РФ на Эстонию и подготовительных и разведывательных мероприятий Москвы. Не сомневаюсь, что они это планируют. Россия не видит адекватной реакции Запада на все, что они делают. Поэтому будет наглеть все больше, а впоследствии от угроз и провокаций перейдет к реальным действиям. РФ понимает, что напав, например, на Эстонию, НАТО также не вступится на должном уровне", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что своим поведением Запад показывает, насколько он слаб, а потому Россия обязательно это использует.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине невозможно принять закон о демобилизации, заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. "То, что я встречаю на фронте в боевых частях – военнослужащие, переведенные в резервные роты, их не применяют для ведения военных операций. Их даже не используют для обеспечения фронта. Они просто есть. И я думаю, что было бы честно их демобилизовать", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что европейские дипломаты скептически относятся к идее отправки миротворцев в Украину. "Не верьте разговорам о европейских солдатах на украинской земле по двум причинам. Первая — россияне этого не примут. Вторая — это трудно "продать" европейскому населению", — заявил дипломат ЕС.



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Источник: Максим Жорін.
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