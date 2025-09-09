РФ готовит нападение на страну НАТО по "украинскому сценарию": на Западе шокировали детали

Американский Институт изучения войны (ISW) прокомментировал недавние высказывания Дмитрия Медведева, председателя Совета безопасности России по Финляндии. В аналитическом отчете от 8 сентября эксперты отметили, что эти заявления фактически повторяют ошибочные аргументы Кремля, которые использовались для оправдания вторжения в Украину.

Дмитрий Медведев. Фото: РБК-Украина

Медведев обвинил Финляндию в якобы исторических связях с нацистской Германией и стремлении расширить свои границы в 1940-х годах за счет Восточной Карелии, Ленинграда и Кольского полуострова.

Бывший президент РФ также охарактеризовал нынешнее финское правительство как русофобское и считал вступление Финляндии в НАТО подготовкой к войне против России, игнорируя при этом, что решение Финляндии отказаться от нейтралитета было реакцией на полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году. По его словам, НАТО планирует использовать Финляндию в качестве военной базы для атаки на Россию.

Особое внимание ISW обращает на использование Медведевым формулировка "коренные причины" — ключевого термина, на который ссылаются кремлевские чиновники, аргументируя необходимость войны. Под этим понимают расширение НАТО на восток и якобы притеснения русскоговорящего населения Украины.

Аналитики приводят пример заявлений Николая Патрушева с марта 2023 года, утверждавшего, что Финляндия якобы пытается "истребить" славянское население и что Запад использует эту страну для давления на Россию. Ранее в том же году Владимир Путин заявлял, что вступление Финляндии в НАТО приведет к проблемам в отношениях.

ISW отмечает, что российские чиновники все чаще ссылаются на исторические нарративы о роли Финляндии во время Второй мировой войны и намерении страны вернуть утраченные территории. Кремль также активно продвигает информационные кампании, изображающие Финляндию как потенциальную угрозу северо-западным рубежам России.

Аналитики констатируют, что Кремль использует подобную информационную тактику, применяемую в отношении Украины, для подготовки общественного мнения и создания основы для возможной агрессии против Финляндии и других стран НАТО, в частности, балтийских государств.

Как уже писали "Комментарии", недавние атаки России по украинской территории снова доказывают, что российский диктатор Владимир Путин не намерен останавливать войну или прекращать насилие.