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РФ готовит новый пропагандистский форум на оккупированных территориях Украины: детали

В ЦНС отметили, форум будет называться "молодежь двух морей"

сегодня, 14:00
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Кравцев Сергей

Россияне зимой планируют провести новый пропагандистский форум на оккупированных территориях Украины. За участие враг обещает деньги. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

РФ готовит новый пропагандистский форум на оккупированных территориях Украины: детали

Российская пропаганда. Фото: Getty Images

По данным информационного ресурса, форум будет называться "молодежь двух морей". За участие в нем оккупанты обещают деньги в виде грантов.

"Главная цель мероприятия сугубо демонстрационная и ее суть осветить якобы одобрение местной молодежью оккупационного режима", — говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что россияне уже привлекают прокремлевские движения, которые должны организовывать массовку и найти участников среди местных. Кроме того, фейковые университеты также получили план по обеспечению участников для этого мероприятия.

В конце публикации, Центр национального сопротивления призвал людей сообщать об организаторах этого форума.

Неделю назад в ЦНС сообщали, что страна-агрессор продолжает свою кампанию по вербовке молодежи на оккупированных территориях Украины. В частности, оккупанты открыли в Веселом Запорожской области новое отделение так называемой "Молодой гвардии".

В публикации информационного ресурса добавили, что подобные структуры РФ позиционируют себя в качестве платформ для самореализации, развитии лидерских качеств и патриотического воспитания.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее Центр национального сопротивления сообщал, что более 100 тысяч экземпляров унифицированных пропагандистских дневников раздадут школьникам временно оккупированного Донбасса.

Ежедневники разрабатывали местные псевдоисторики благодаря финансированию из Кремля. Сообщается, что дневники переполнены информацией о "русском мире" и его "духовных скрепах", искривленными историческими фактами и хвалебными одами "героям", которые принесли в украинский Донбасс вместе с войной смерть и разруху.




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