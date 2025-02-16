Российские шпионские службы имеют новое тайное подразделение, направленное на Запад, совершающее секретные атаки по всей Европе и в других странах. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди западной разведки, пожелавшие остаться анонимными.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: УНН

Согласно информации, подразделение получило название Департамент специальных задач и базируется в штаб-квартире российской военной разведки. Его операции, ранее не обнародованные, включают попытки убийств, диверсии и заговора, в частности установку зажигательных устройств на самолетах.

Департамент был создан в 2023 году как ответ на поддержку Украины со стороны Запада, а в его составе работают ветераны крупных операций России за последние годы, рассказали два руководителя европейских разведок и другие представители служб безопасности США, Европы и России.

Они также отметили, что Кремль считает Запад соучастником атак Украины на Россию, в частности саботажа на трубопроводе "Северный поток", убийств чиновников в Москве и украинских ударов с помощью западных ракет большой дальности. Украина отрицает свою причастность к атакам на газопроводы.

"Россия считает, что она находится в конфликте с тем, что она называет "коллективным Западом", и принимает соответствующие меры, включая ядерные угрозы и наращивание военных сил", — заявил заместитель помощника генерального секретаря НАТО по гибридным угрозам Джеймс Аппатурай.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал подобные утверждения "совершенно безосновательными обвинениями".

Считается, что новое подразделение, известное среди западных разведчиков как SSD, стоит за рядом недавних нападений на Запад, в частности, попыткой убийства руководителя немецкой компании по производству оружия и сговором по установке зажигательных устройств на самолетах компании DHL.

Как уже писали "Комментарии", западные партнеры настаивают на снижении призывного возраста в Украине, однако такой шаг может являться частью манипулятивной стратегии, написал в своей колонке на "Главреде" политолог Петр Олещук. Он подчеркнул, что президент Украины неоднократно отмечал, что международные союзники не выполнили своих обязательств по поставке техники и вооружения. Обещания остались только на словах.