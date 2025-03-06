РФ готовится к войне против Европы: Лавров отреагировал на обвинения Макрона

Как и за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не готовится ни к какой войне против Европы. Слова Макрона топ-дипломат РФ назвал чепухой.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Руководитель российского МИД заявил, что у Макрона есть возможность позвонить Путину, если у него есть подозрения и он делает обвинения в подготовке РФ войны против Европы.

Также Сергей Лавров назвал Наполеона и Гитлера предшественниками Макрона.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации отметил, что угроза со стороны России распространяется на всю Европу. Это становится не просто российско-украинским конфликтом, а международным конфликтом,

"Россия продолжает перевооружаться, она тратит 40% своего бюджета на оборону. К 2030 году Россия хочет мобилизовать дополнительно еще 3 млн. солдат и добавить к вооружению еще 4 тысячи танков", — заявил Эммануэль Макрон.

Французский лидер в очередной раз отметил возможность отправки европейских войск в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — война России против Украины не должна завершиться успехом для страны-агрессора и означать капитуляцию со стороны подвергшегося нападению государства. Справедливый мир должен быть подкреплен, в частности долгосрочными гарантиями безопасности Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Twitter-аккаунте (X) написал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отреагировал на высказывания французского коллеги Эммануэля Макрона, сделанные 5 марта во время обращения к нации. В своей речи лидер Франции, среди прочего, затронул тему русско-украинской войны и отверг "хрупкое перемирие" для Украины.



