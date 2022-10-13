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РФ грозится выйти из зерновой сделки: кремлевские чиновники назвали причины

Москва угрожает выйти из зерновой сделки

сегодня, 20:45
Автор:

Лиля Воробьева
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РФ грозится расторгнуть зерновое соглашение, если российские требования по экспорту российского зерна, удобрений в страны Азии и Африки, не будут выполнены. Такое заявление сделал представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, пишет Reuters .

РФ грозится выйти из зерновой сделки: кремлевские чиновники назвали причины

Россия грозится расторгнуть зерновое соглашение (фото из открытых источников)

"Если мы увидим, что на российской стороне соглашения ничего не происходит – экспорт российского зерна и удобрений, – то извините, нам придется посмотреть на это по-другому", – заявил Гатилов.

Отвечая на вопрос, может ли РФ воздержаться от возобновления зернового соглашения из-за опасений, российский чиновник заявил: "есть такая возможность. Мы не против поставок зерна, но это соглашение должно быть равноправным, оно должно быть справедливым и справедливо выполняться всеми сторонами", — подчеркнул он. 

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что СМИ узнали, почему Нацгвардия в Москве в полной боеспособности . 18-тысячное подразделение начало блокировать выезды и проводить аресты в российской столице. ОДОН – подразделение внутренней охраны быстрого реагирования МВД, которое в военное время отвечает за охрану гособъектов в РФ. Об этом пишет рейтинговое издание The Mirror. Президент РФ Владимир Путин разместил в Москве Отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН) на фоне опасений госпереворота, сообщает The Mirror со ссылкой на источники в украинской разведке. Есть информация разведки о том, что подразделение ОДОН усилило охрану Москвы, и все военные подразделения приведены в полную боеспособность. Поэтому СМИ убеждены, что президент России Путин боится военного переворота. Именно поэтому нацгвардия в Москве в полной боеспособности.



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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/exclusive-russia-is-prepared-quit-black-sea-grains-deal-writes-un-with-demands-2022-10-13/
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