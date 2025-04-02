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РФ хочет новую уступки ради мира: на что должны согласиться Украина и США

Кремль решил сконцентрироваться на устранении Зеленского от власти

сегодня, 15:21
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Ткачик Олеся

Главным предметом сделки кремлевского диктатора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом может стать политическая судьба Владимира Зеленского, считает российский политтехнолог Аббас Галлямов.

РФ хочет новую уступки ради мира: на что должны согласиться Украина и США

Россия

По его словам, Кремль видит, что американский лидер не готов уступать Путину в вопросе украинских территорий. Именно поэтому, считает эксперт, РФ может сместить акценты и преподнести в качестве главного камня преткновения фигуру Зеленского, требуя в качестве главной уступки его уход с должности президента.

"Трамп вполне может на это согласиться. Что ему Гекуба? Он обещал остановить войну и установить более-менее справедливый мир. Смена президента в этом смысле — не такая уж большая жертва", — говорит Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России уже открытым текстом говорят, что хотят смещения Владимира Зеленского с поста президента в процессе выборов. В Кремле убеждены, что именно украинский президент виновен во всех неудачах России. Якобы другой президент уже давно подписал бы капитуляцию Украины и отдал бы России пять своих регионов. В Кремле верят, что все уперлось в несговорчивость Зеленского. Именно поэтому Москва будет просить помощи у Трампа решить этот вопрос и принудить Украину к миру. Впрочем, как говорят эксперты, в Кремле глубоко ошибаются, что проблема в Зеленском и любой другой подарит им Украину. По их словам, украинский народ не российский и не даст властям сдавать интересы страны.

Также "Комментарии" рассказывали, что кандидатом от Кремля на выборах не будет Залужный или Порошенко. Россия заинтересована в хаосе, чтобы уничтожить Украину изнутри.




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Источник: https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/posts/pfbid029ZgLQJHcpYSNhU4rmHvY35WJsVAogDQT29B3Sj3FKGKhJM94ekU7hY7xwPZPhMdrl
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