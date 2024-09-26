РФ хочет переговоров по Украине: о чем свидетельствуют последние истерические заявления Путина

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Ткачик Олеся
Заявления кремлевского диктатора Владимира Путина об изменении ядерной доктрины свидетельствуют о том, что на самом деле в России ускоряется процесс переговоров, считает политолог Вадим Денисенко.
Владимир Путин
По его мнению, Россия имитирует игру против Китая, показывая Западу, в первую очередь США, готовую на самостоятельную игру.
При этом политолог считает, что главный комплекс Путина – не развал СССР, а карибский кризис.
Поддерживает такое мнение и военный политолог Виктор Таран. По его словам, Путин впал в истерику и угрожает ядерным ударом.
По его словам, победа придет, главное, чтобы все включились в процесс ее достижения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России изменили ядерную доктрину. Сделано это перед важнейшими переговорами Украины в США. Главная задача напугать Байдена, чтобы тот не дал разрешение избивать американским оружием по РФ.
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