РФ хочет переговоров по Украине: о чем свидетельствуют последние истерические заявления Путина

Заявления кремлевского диктатора Владимира Путина об изменении ядерной доктрины свидетельствуют о том, что на самом деле в России ускоряется процесс переговоров, считает политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин

"Россия поднимает ставки перед выборами в США, понимая, что никаких переговоров пока не предусмотрено", — отметил эксперт в Facebook.

По его мнению, Россия имитирует игру против Китая, показывая Западу, в первую очередь США, готовую на самостоятельную игру.

"России крайне важно сыграть на украинском поле и полностью обнулить визит Зеленского в США и навязать свою повестку дня для Украины", — убежден Денисенко.

При этом политолог считает, что главный комплекс Путина – не развал СССР, а карибский кризис.

"Он считает, что если бы Хрущев тогда не сдался, штаты бы проиграли еще тогда. Главное, что свое заявление Путин обложил условиями. И никакого ядерного удара не будет", – убежден Денисенко.

Поддерживает такое мнение и военный политолог Виктор Таран. По его словам, Путин впал в истерику и угрожает ядерным ударом.

" Это действительно хорошо. Истерирующий — проигрывает первым. Никакого ядерного удара не будет. Кто не верит – посмотрите, что произошло с попыткой запуска межконтинентальной ракеты "Сармат". При подготовке запуска погибли все – инженеры, техники, ученые. А, ну и ракета. Они "импотентные террористы", – написал Таран в Фейсбуке.

По его словам, победа придет, главное, чтобы все включились в процесс ее достижения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России изменили ядерную доктрину. Сделано это перед важнейшими переговорами Украины в США. Главная задача напугать Байдена, чтобы тот не дал разрешение избивать американским оружием по РФ.



