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РФ могла получить у Сирии более позорный сценарий: чего удалось избежать Путину

РФ удалось избежать массового ареста своих военных и дипломатов в Сирии

сегодня, 15:50
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Ткачик Олеся

Ситуация в Сирии стала внешнеполитическим провалом для российского диктатора Владимира Путина, заявил в эфире Freedom. глава Центра политических исследований "Доктрина" Ярослав Божко.

РФ могла получить у Сирии более позорный сценарий: чего удалось избежать Путину

Владимир Путин

Эксперт предполагает, что Россия может вывести свои базы из Сирии. По его мнению, возможно, останется только военно-морская база, а военно-воздушная будет выведена. Или даже все базы могут быть ликвидированы. Как считает эксперт, эта ситуация имеет несколько возможных сценариев.

По словам Божко, потеря баз в Сирии станет для России ударом по ее геополитическим амбициям, ведь размещение военных баз — это один из символов русского величия. Кроме того, участие в ближневосточной политике дает Кремлю рычаги влияния на мировые энергетические рынки.

Эксперт напомнил, что еще в 2009 году Россия заблокировала катарско-европейский газовый проект, который должен был проходить через Сирию в Европу. Башар Асад тогда отказался поддерживать этот проект, чем сохранил преимущества России на европейском газовом рынке. Так что нынешняя ситуация для Кремля имеет минимум положительных аспектов, подчеркнул Божко.

Вместе с тем, Россия, по словам эксперта, избежала худшего сценария — массового ареста или расстрела своих военных и дипломатов в Сирии из-за действий многочисленных неконтролируемых вооруженных группировок.

"Я думаю, Россия подозревала, что в случае такого сценария огромное количество граждан на территории Сирии может оказаться под угрозой. Поэтому, возможно, России просто необходима была вот эта история, чтобы сохранить хотя бы лицо, что базы не разрушаются, но мы их прямо там со временем выведем… И Россия, по сути, наверное, выбрала таким образом все же организованно отступить чтобы сохранить себя хотя бы как фактор на Ближнем Востоке. Потому что организованное отступление сохраняет хотя бы какую-то структуру, оно не наносит столь существенного поражения. Если бы России повстанческие формирования нанесли серьезный ущерб, это тоже было бы воспринято с точки зрения мирового имиджа РФ, ну, как что-то вот такое в канве поражения США в Ираке перед какими-то повстанческими или террористическими подразделениями”, — сказал Божко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какую цель поставили США, Турция и Израиль в Сирии.




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Источник: https://uatv.ua/uk/sytuatsiya-v-syriyi-ye-provalom-dlya-putina-ale-dlya-rf-buv-mozhlyvyj-j-bilsh-prynyzlyvyj-stsenarij-bozhko/
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