РФ могла получить у Сирии более позорный сценарий: чего удалось избежать Путину

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Ткачик Олеся
Ситуация в Сирии стала внешнеполитическим провалом для российского диктатора Владимира Путина, заявил в эфире Freedom. глава Центра политических исследований "Доктрина" Ярослав Божко.
Владимир Путин
Эксперт предполагает, что Россия может вывести свои базы из Сирии. По его мнению, возможно, останется только военно-морская база, а военно-воздушная будет выведена. Или даже все базы могут быть ликвидированы. Как считает эксперт, эта ситуация имеет несколько возможных сценариев.
По словам Божко, потеря баз в Сирии станет для России ударом по ее геополитическим амбициям, ведь размещение военных баз — это один из символов русского величия. Кроме того, участие в ближневосточной политике дает Кремлю рычаги влияния на мировые энергетические рынки.
Эксперт напомнил, что еще в 2009 году Россия заблокировала катарско-европейский газовый проект, который должен был проходить через Сирию в Европу. Башар Асад тогда отказался поддерживать этот проект, чем сохранил преимущества России на европейском газовом рынке. Так что нынешняя ситуация для Кремля имеет минимум положительных аспектов, подчеркнул Божко.
Вместе с тем, Россия, по словам эксперта, избежала худшего сценария — массового ареста или расстрела своих военных и дипломатов в Сирии из-за действий многочисленных неконтролируемых вооруженных группировок.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какую цель поставили США, Турция и Израиль в Сирии.
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