Россия может попытаться захватить часть Эстонии, в частности, город Нарва, расположенный непосредственно на границе с Россией. Этот город, являющийся одним из крупнейших в стране, имеет стратегическое значение из-за своей географической близости к России и значительной части этнических россиян среди населения. Politico описывает Нарву как потенциальный эпицентр начала Третьей мировой войны, если Россия решит воспользоваться своим преимуществом на этом фронте.

Фото: из открытых источников

Нарва уже долгое время находится в центре внимания со стороны Москвы из-за ряда провокационных действий. Россия неоднократно применяла методы гибридной войны в этом регионе, включая глушение спутниковой навигации, исчезновение пограничных знаков и буев, а также активную пропаганду среди местного населения. Кроме того, над пограничной территорией часто летают беспилотники, а также зафиксировано использование дирижаблей для наблюдения. Эти действия являются частью стратегии России, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе и создание условий для дальнейшей эскалации.

Эгерт Белицев, генеральный директор Управления полиции и пограничной охраны Эстонии, подчеркнул, что, хотя Эстония не намерена начинать глобальный конфликт, она сталкивается с постоянными попытками России спровоцировать страну на более агрессивные действия, которые могли бы привести к серьезной эскалации.

Эксперты и аналитики выражают обеспокоенность тем, что Кремль может решить использовать Нарву как точку входа для дальнейшей агрессии. Одной из возможных целей может являться попытка захвата восточной части Эстонии, где обитает значительное количество этнических русских. Это позволит России создать ситуацию, в которой НАТО будет вынуждена реагировать, гарантируя коллективную оборону согласно статье 5 Североатлантического альянса. Учитывая военные амбиции Москвы, такой шаг может стать поводом для России для начала широкомасштабной войны, которая будет иметь глобальные последствия.

Politico также отмечает, что для России это может быть попыткой продемонстрировать слабость НАТО, заставив его вмешаться в ответ на вторжение. В случае бездействия НАТО, Кремль может решить, что альянс не способен эффективно защищать своих членов, и что его обещания о совместной обороне являются пустыми словами. Таким образом, Запад может быть поставлен перед дилеммой — либо действовать быстро и решительно, либо подвергнуть сомнению способность противостоять агрессии России.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Департамент социального страхования Эстонии изменяет правила получения компенсации за аренду жилья украинским беженцам. С 11 сентября такую компенсацию могут получить только те беженцы из Украины, которые прибыли в Эстонию за последние шесть месяцев.