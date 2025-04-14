РФ может исчезнуть с мирового рынка нефти: результаты исследования

Без значительных инвестиций, технологического прорыва, изменений в регулировании и упразднении западных санкций Россия уже в ближайшие десятилетия может столкнуться с обвальным падением добычи нефти.

РФ теряет добычу нефти. Фото из открытых источников

Согласно прогнозу, в самом худшем случае РФ может полностью исчезнуть с мирового нефтяного рынка. Такой прогноз правительство заложило в Энергостратегию до 2050 года, которую утвердил премьер Михаил Мишустин.

Согласно документу, в "инерционном сценарии", который "предусматривает сохранение сформированных трендов и действующих подходов в отраслях ТЭК", добыча нефти с текущих 530-540 млн тонн в год снизится до 477 млн тонн к 2036 году, а к 2050-му — до 28-ти. Экспорт нефти при этом придется сократить в 3 раза – с 234 до 79 млн тонн в год.

В "стресс-сценарии", предусматривающем усиление западных санкций и ускоренный отказ мира от углеводородов, к 2050 году Россия будет добывать только 171 млн тонн нефти ежегодно – втрое меньше, чем сейчас. А баррелей для экспорта не останется совсем: его объем опустится до нуля.

Нефтегазовый сектор обеспечивает треть доходов бюджета, треть всех инвестиций в стране и две трети валютной выручки экономики. Но в части добычи и экспорта нефти при сохранении текущих тенденций существуют значительные риски сокращения объемов производства, говорится в стратегии.

Старые, открытые еще при СССР месторождения постепенно истощаются, а новых с дешевой и легкой в добыче нефтью обнаружить не удается. Кроме того, сказывается высокий уровень налогов для нефтяных компаний и ограниченность доступа к технологиям как для разработки, так и разведки запасов.

Согласно стратегии, в российских недрах находится 31 млрд тонн разведанных запасов нефти, которой могло бы хватить на 65 лет добычи. Однако треть, или более 10 млрд. тонн, сейчас "нерентабельны". Чтобы поддерживать текущий уровень нефтедобычи ("целевой сценарий"), нужны значительные инвестиции, а также достижение "технологического суверенитета", следует из стратегии. В общем, согласно документу, нужно провести замещение более 1500 позиций критически необходимого оборудования.