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РФ может начать добычу нефти и газа на не принадлежащей никому территории: при чем здесь Лондон

Территорию Антарктиды охраняет договор, подписанный в 1959 году. Формально она не принадлежит ни одной стране мира

сегодня, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские геологи нашли в районе Антарктиды, на который претендует Великобритания, большие запасы газа и нефти . Сейчас эти территории могут стать яблоком раздора между Москвой и Лондоном. Об этом информирует The Telegraph .

РФ может начать добычу нефти и газа на не принадлежащей никому территории: при чем здесь Лондон

РФ нашла много запасов нефти и газа в Антарктиде (фото из открытых источников)

Оценку запасов производили ученые с российского судна "Академик Александр Карпинский", принадлежащего государственной компании "Росгео". Судно работало на этой территории в течение многих лет и мало кто интересовался его присутствием, потому что считалось, что русские занимаются исключительно научной деятельностью.

Но в заявлении, сделанном по итогам экспедиции, утверждается, что исследователи из РФ обнаружили почти 70 млрд т нефти и газа, похороненных под антарктическим шельфом.

"Данные, полученные в ходе новой экспедиции... позволят существенно прояснить наши ожидания по нефтегазоносности антарктических шельфовых морей", – сообщил Сергей Козлов, главный геолог компании "ПМГРЭ".

Британцы придерживаются мнения, что деятельность российской экспедиции может подготовиться к добыче энергоносителей.

Хотя добыча полезных ископаемых на этих территориях запрещена, в Лондоне скептически комментируют, что россияне будут соблюдать международные нормы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с анкции ЕС против российского газа могут быть сорваны. Намерения Европейского Союза по внедрению санкций против экспорта сжиженного газа (СПГ) из России уже сталкиваются с противодействием Венгрии. Об этом пишет Politico, ссылаясь на представителей стран ЕС, которые после дискуссий о санкциях дали свой комментарий на условиях анонимности.

По словам источников, Будапешт выразил значительные оговорки о новом предложении о санкциях во время первых разговоров между послами ЕС на прошлой неделе, хотя и отказался прямо выступать против этих мер.
 



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