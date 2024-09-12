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РФ может применить ядерное оружие: как ответит мир

РФ может применить ядерное оружие, но такой шаг для нее будет самоубийством

сегодня, 09:10
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Ткачик Олеся

Возможное применение Россией ядерного оружия против Украины станет роковым не только для путинского режима, но и самой РФ, об этом в эфире "Эспрессо" сказал дипломат Владимир Огрызко.

РФ может применить ядерное оружие: как ответит мир

Ядерное оружие РФ

По его словам, если Россию отрежут от продажи нефти, это станет концом путинского режима. Трудно представить, что в окружении Путина нет людей, понимающих, к чему все идет, добавил дипломат. По его мнению, после того, как Украине разрешат использовать западное оружие для ударов по территории РФ и украинская армия начнет методически уничтожать цели в радиусе 300 км, в Кремле быстро найдут другие доводы, чтобы завершить эту войну.

Дипломат также подчеркнул, что Россию уже строго предупредили о применении ядерного оружия. При этом Огрызко убежден, что ядерные угрозы РФ уже не работают.

"Поскольку теоретически применять ядерное оружие они могут, но после этого просто исчезнут как страна. Это уже понятно всем. Сначала в Россию отправляли главу ЦРУ Бернса в 2022 году объясняли, что так поступать нельзя. Сейчас же в Кремль могут позвонить по телефону уже на более высоком уровне и тоже объяснят к чему это может привести. Очевидно, что такой шаг будет самоубийственным для РФ", — убежден Огрызко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия регулярно угрожает миру применением ядерного оружия. В частности, недавно заявили, что Россия на удары по территории РФ имеет право ответить ядерным оружием. Россияне даже заявили, что в ядерную доктрину их страны необходимо вводить понятие "ядерная эскалация". Вроде бы это необходимо, чтобы потенциальный противник мог убедиться, что РФ готова использовать этот тип оружия.






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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-teoretichno-rosiya-mozhe-zastosuvati-yadernu-zbroyu-ale-pislya-tsogo-tsya-kraina-znikne-z-mapi-svitu-diplomat-ogrizko
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