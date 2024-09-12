РФ может применить ядерное оружие: как ответит мир

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Ткачик Олеся
Возможное применение Россией ядерного оружия против Украины станет роковым не только для путинского режима, но и самой РФ, об этом в эфире "Эспрессо" сказал дипломат Владимир Огрызко.
Ядерное оружие РФ
По его словам, если Россию отрежут от продажи нефти, это станет концом путинского режима. Трудно представить, что в окружении Путина нет людей, понимающих, к чему все идет, добавил дипломат. По его мнению, после того, как Украине разрешат использовать западное оружие для ударов по территории РФ и украинская армия начнет методически уничтожать цели в радиусе 300 км, в Кремле быстро найдут другие доводы, чтобы завершить эту войну.
Дипломат также подчеркнул, что Россию уже строго предупредили о применении ядерного оружия. При этом Огрызко убежден, что ядерные угрозы РФ уже не работают.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия регулярно угрожает миру применением ядерного оружия. В частности, недавно заявили, что Россия на удары по территории РФ имеет право ответить ядерным оружием. Россияне даже заявили, что в ядерную доктрину их страны необходимо вводить понятие "ядерная эскалация". Вроде бы это необходимо, чтобы потенциальный противник мог убедиться, что РФ готова использовать этот тип оружия.
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