Последствия причастности Соединенных Штатов к нападению ВСУ на Курскую область могут быть для них более тяжелыми, чем были до этого, об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков. При этом он заявил, что в Вашингтоне якобы понимают, о чем идет речь.

Сергей Рябков

"Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом, они наблюдаются. И американские коллеги знают, о чем мы ведем речь", — заявил Рябков.

По его словам, курс на эскалацию со стороны Вашингтона и Киева становится все более вызывающим. Как США, так и Украина полагают, что им все дозволено, указал дипломат. В связи с этим российский дипломат даже предупредил, что "последствия могут быть гораздо более тяжелыми, чем те которые они уже испытывают"

При этом известно, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждала, что Украина заранее не предупреждала США о нападении украинской армии на Курскую область. Она подчеркивала, что украинские власти и командование ВСУ в этом вопросе действовали совершенно самостоятельно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. При этом, как утверждает издание "Politico", украинские власти готовятся представить высокопоставленным должностным лицам национальной безопасности США список целей большой дальности на территории России, которые ВСУ могут поразить, если Вашингтон снимет ограничения на поставки американского оружия. В издании отмечают, Украина использует этот список как еще одну попытку убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия по России. Хотя Украина ранее предоставила США некоторые из своих потенциальных целей на России, этот список, как предполагается, будет более конкретным.



