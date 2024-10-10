РФ нашла новый способ давить на Европу: что на этот раз придумала

Передислокация российских истребителей МИГ, оснащенных ракетами "Кинжал", в Беларусь является попыткой России оказывать давление на мировое сообщество, рассказал авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский, в комментарии Униан.

Россия

По словам Храпчинского, такая передислокация связана с тем, что украинские силы продолжают наносить удары по стратегическим составам и военным объектам России. После ликвидирования состава в Краснодарском крае и ударов по русским аэродромам Россия начинает терять свои стратегические запасы для ведения войны.

Кроме того, он связал передислокацию самолетов с заседанием, которое должно состояться в формате Рамштай.

"Это тоже попытка давить, чтобы показать, что они могут повлиять на принятие решений наших западных партнеров по расширению номенклатуры вооружения, которое будет передаваться Украине для ударов по территории Российской Федерации или расширению географии. Потому что мы используем некоторое западное вооружение для ударов по территории РФ, это уже подтвержденный факт, но расстояние работы недостаточно для того, чтобы уничтожать стратегические объекты", — прокомментировал Храпчинский.

На вопрос о возможности ударов из Беларуси по Украине Храпчинский отметил, что эти самолеты могли бы быть применены и с территории РФ, поэтому основная угроза направлена на страны Европы, а не на Украину.

"Это давление со стороны РФ на мировое сообщество", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия опрокидывает в Беларусь самолеты МиГ — в соседнюю страну уже перегнали два самолета.



