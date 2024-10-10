РФ нашла новый способ давить на Европу: что на этот раз придумала

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Ткачик Олеся
Передислокация российских истребителей МИГ, оснащенных ракетами "Кинжал", в Беларусь является попыткой России оказывать давление на мировое сообщество, рассказал авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский, в комментарии Униан.
Россия
По словам Храпчинского, такая передислокация связана с тем, что украинские силы продолжают наносить удары по стратегическим составам и военным объектам России. После ликвидирования состава в Краснодарском крае и ударов по русским аэродромам Россия начинает терять свои стратегические запасы для ведения войны.
Кроме того, он связал передислокацию самолетов с заседанием, которое должно состояться в формате Рамштай.
На вопрос о возможности ударов из Беларуси по Украине Храпчинский отметил, что эти самолеты могли бы быть применены и с территории РФ, поэтому основная угроза направлена на страны Европы, а не на Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия опрокидывает в Беларусь самолеты МиГ — в соседнюю страну уже перегнали два самолета.
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