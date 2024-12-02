"РФ не способна никого защитить": уроки, которые мир должен извлечь из Сирии

Сирийские оппозиционеры, восставшие против режима Башара Асада, продемонстрировали, что Россия, занятая войной в Украине, не способна защитить своего союзника, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В Сирии набирает обороты восстание оппозиции. Фото из открытых источников

"За событиями в Сирии наблюдать очень приятно, ведь там сейчас наносятся хорошие удары по россиянам. Российских военных в Сирии уничтожают в боях и заставляют бежать, бросая свои базы и оружие", — отметил Максим Жорин .

По словам офицера ВСУ, силы повстанцев в Сирии указывают на весь мир, что РФ не может никого защитить.

"События в Сирии могли бы стать показательным уроком для Запада, который все еще боится провоцировать РФ. Россияне, очевидно, не столь сильны, чтобы параллельно с войной в Украине тратить большой ресурс еще где-нибудь в мире. Вместо того чтобы сопли жевать, нужно давить на Россию со всех возможных сторон", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ближайшие месяцы Украине придется покинуть город Покровск Донецкой области, считает руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фрейдинг. "Россия сейчас владеет военной инициативой на всех участках фронта во всех областях, в том числе и на Донбассе, который уже несколько месяцев является центром боевых действий. Россия атакует там с почти немыслимым развертыванием людей и материальных средств", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко считает, что Силы обороны Украины могут в любой момент перейти в контратаки. "Можно, например, пойти в наступление, собрав по одной роте по каждому направлению. Наступление — это сосредоточение определенного количества сил и средств на одном направлении. Ты видишь, что противник слаб, создаешь там преимущество в силах и средствах, после чего прорываешься", – рассказал он.