"РФ не способна никого защитить": уроки, которые мир должен извлечь из Сирии

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Марьян Ощановский
Сирийские оппозиционеры, восставшие против режима Башара Асада, продемонстрировали, что Россия, занятая войной в Украине, не способна защитить своего союзника, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
В Сирии набирает обороты восстание оппозиции. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, силы повстанцев в Сирии указывают на весь мир, что РФ не может никого защитить.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ближайшие месяцы Украине придется покинуть город Покровск Донецкой области, считает руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фрейдинг. "Россия сейчас владеет военной инициативой на всех участках фронта во всех областях, в том числе и на Донбассе, который уже несколько месяцев является центром боевых действий. Россия атакует там с почти немыслимым развертыванием людей и материальных средств", – рассказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко считает, что Силы обороны Украины могут в любой момент перейти в контратаки. "Можно, например, пойти в наступление, собрав по одной роте по каждому направлению. Наступление — это сосредоточение определенного количества сил и средств на одном направлении. Ты видишь, что противник слаб, создаешь там преимущество в силах и средствах, после чего прорываешься", – рассказал он.
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