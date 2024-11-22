РФ не защитила от дронов полигон Капустин Яр, из которого ударили ракетой по Днепру

Дроны попали в полигон, из которого вражеские войска запустили ракету по Днепру. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Киев24".

Пуск ракеты на полигоне Капустин яр. Фото из открытых источников

По словам собеседников российского издания Astra, по меньшей мере два дрона не были сбиты и нанесли удары по 105 площадке полигона. Глава региона 21 ноября утверждал, что россияне смогли "подавить РЭБ и ликвидировать" часть БПЛА, а другую часть якобы сбили силы ПВО. По его версии, "во время падения сбитого беспилотника произошел пожар", в результате которого нет повреждений.

Российское издание также сообщало, что Капустин Яр уже был атакован 9 июля 2024 года.

Отметим, что утром 21 ноября Россия запустила по Украине вероятную новую ракету. Владимир Путин вчера объяснил, что была запущена экспериментальная ракета "Орешник". Однако мнения экспертов по ракете разнятся. К примеру, в ГУР отметили, что 21 ноября 2024 года государство-агрессор россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепр составило 15 минут. На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов (около 3743,3 м в секунду).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США предупредили Украину о предполагаемом обстреле экспериментальной ракетой.



