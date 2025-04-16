РФ объединила все свои требования к США в один пакет: о чем идет речь

Вашингтон стремится изменить свое отношение к России, вывести ее из категории "сырьевого придатка Пекина" и предложить альтернативную роль, убежден политолог-международник Ярослав Божко. По его словам, Белый дом сейчас работает над сценарием перезагрузки отношений с Кремлем: разрабатывается план налаживания диалога и минимизации критики в адрес России.

США и РФ

Как говорит эксперт, США пытаются подкорректировать свою внешнеполитическую позицию, им ведь необходима трансформация геополитической роли России. В Белом доме хотят снять с повестки дня войну против Украины, заставив обе стороны согласиться на определенный план, в который уже были внесены коррективы.

Впрочем, уверен Божко, Россия не готова к компромиссам и не намерена отказываться от стратегического партнерства с Китаем. Более того, в Кремле воспринимают конфронтацию с Западом как неизбежную.

По мнению эксперта, Москва не в состоянии изменить свою позицию, но и открытый отказ от американских предложений повлечет за собой резкую реакцию со стороны США. При этом Трамп может действовать значительно агрессивнее Байдена.

Пока Россия пользуется неопределенностью и затягивает войну, ведь вооруженная агрессия остается ее единственным рычагом давления. Отказ от этого инструмента из-за мирных переговоров означал бы потерю главного козыря. В Кремле, уверяет Божко, не намерен пересматривать свои геополитические ориентиры.

В США хотели бы разделить вопросы сотрудничества с Россией на несколько направлений: ее участие в глобальной экономике, война против Украины и отношения с Китаем. Но Россия понимает свою внутреннюю слабость и ограниченность ресурсов, поэтому будет наоборот сосредотачивать все эти направления в едином переговорном пакете.

Эксперт считает, что Москва сознательно объединяет вопросы торговли, безопасности, экологии, продовольствия и ядерной угрозы в единое давление на Запад. Кремль будет настаивать на удовлетворении всех своих требований – не только относительно оккупированных украинских территорий, но и относительно новой архитектуры безопасности в Европе, включая ограничение военного присутствия НАТО, подытожил Божко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ сказали, что будет после 18 апреля, когда все моратории закончатся.



