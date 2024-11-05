logo

BTC/USD

69393.54

ETH/USD

2462.88

LTC/USD

65.90

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия РФ обманывает своих граждан: с кого "рисуют" героев "СВО"
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ обманывает своих граждан: с кого "рисуют" героев "СВО"

Как возвеличивают "героев СВО" в России

сегодня, 15:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России пытаются превозносить участников так называемой "СВО", или фактически войны РФ против Украины. Одним из таких путей превознесения является якобы назначение "героя СВО" на руководящую должность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.

РФ обманывает своих граждан: с кого "рисуют" героев "СВО"

Фото портал "Комментарии"

“Пропаганда РФ тиражирует сообщение: “Участник СВО, прошедший обучение по программе "Время героев", впервые возглавил российский регион". Речь идет о Евгении Первышеве, которого Путин назначил губернатором Тамбовской области”, — отмечают в Центре.

Однако фактически это не правда, ведь до полномасштабного вторжения Первышов был мэром Краснодара и депутатом Госдумы и является частью российской политической элиты.

По данным ЦПД, на "СВО" он прослужил всего год в подразделении для чиновников "Каскад", который не был на передовой, и занимался во время службы собственным пиаром.

"Это назначение является очередным свидетельством того, что распиаренная путинская программа — это исключительно пропагандистская показуха", — отметили в Центре.


РФ обманывает своих граждан: с кого ”рисуют” героев ”СВО” - фото 2


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что проект Союзного государства между РФ и Беларусью — это вызов международной системе безопасности.

В Минске 5 ноября проводятся заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. “Союзное государство – очередной мертворожденный проект кремля, который с 1999 года так и не привел к запланированному политическому объединению России и Беларуси. Москва рассматривает Союзное государство как механизм окончательного уничтожения суверенитета Беларуси с целью его полного поглощения", – объяснили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Узнать подробнее, какую угрозу представляет союзное государство, читайте по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12184
Теги:

Новости

Все новости