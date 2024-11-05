РФ обманывает своих граждан: с кого "рисуют" героев "СВО"

В России пытаются превозносить участников так называемой "СВО", или фактически войны РФ против Украины. Одним из таких путей превознесения является якобы назначение "героя СВО" на руководящую должность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.

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“Пропаганда РФ тиражирует сообщение: “Участник СВО, прошедший обучение по программе "Время героев", впервые возглавил российский регион". Речь идет о Евгении Первышеве, которого Путин назначил губернатором Тамбовской области”, — отмечают в Центре.

Однако фактически это не правда, ведь до полномасштабного вторжения Первышов был мэром Краснодара и депутатом Госдумы и является частью российской политической элиты.

По данным ЦПД, на "СВО" он прослужил всего год в подразделении для чиновников "Каскад", который не был на передовой, и занимался во время службы собственным пиаром.

"Это назначение является очередным свидетельством того, что распиаренная путинская программа — это исключительно пропагандистская показуха", — отметили в Центре.









Ранее портал "Комментарии" сообщал, что проект Союзного государства между РФ и Беларусью — это вызов международной системе безопасности.

В Минске 5 ноября проводятся заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. “Союзное государство – очередной мертворожденный проект кремля, который с 1999 года так и не привел к запланированному политическому объединению России и Беларуси. Москва рассматривает Союзное государство как механизм окончательного уничтожения суверенитета Беларуси с целью его полного поглощения", – объяснили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Узнать подробнее, какую угрозу представляет союзное государство, читайте по ссылке.



