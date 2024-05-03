РФ остается важным геополитическим игроком: что на это указывает

Россия по сей день пытается быть важным геополитическим игроком на евразийском континенте. Это отчетливо демонстрируют последние события в Грузии и Молдове, на политику которых продолжает влиять РФ, считает политический эксперт Валерий Клочок.

Россия пытается в дальнейшем влиять на соседей. Фото из открытых источников

"Парламент Грузии принял абсолютно пророссийский закон об "иноагентах". В Европарламенте уже отреагировали на этот закон, пригрозив приостановить переговоры о вступлении Грузии в ЕС. В Молдове Россия сохраняет влияние через признанную неконституционной партию "Шор". Недавно "Шор" провела съезд в Москве, где объявила о создании нового блока политических партий "Победа", который планирует принять участие в выборах в Молдове", — рассказал политолог.

По словам Валерия Клочко, несмотря на ощутимые материальные и человеческие потери в Украине, Россия остается геополитическим игроком, сохраняя через своих агентов влияние в разных странах мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны Украины сообщили, что электронный кабинет для военнообязанных граждан заработает 18 мая. Минобороны пояснило, что для обновления данных в е-кабинете нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить все необходимые "поля", куда внести персональные данные.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Государственный департамент США констатировал, что российская армия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия. В этой связи Госдеп США наложил санкции на войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны РФ, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского минобороны, занимающихся разработкой химического оружия.