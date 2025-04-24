В январе новое правительство Сирии обратилось к российскому руководству с просьбой о выдаче свергнутого президента Башара Асада, однако Кремль отказал.

Асад остается в РФ. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление в интервью The New York Times сделал временный сирийский президент Ахмед аль-Шараа.

Несмотря на отказ, Ахмед аль-Шара подчеркнул, что администрация Сирии не намерена разрывать отношения с Россией.

Новый глава Сирии напомнил, что большая часть сирийского вооружения произведена в РФ, а страна в значительной степени зависит от поставок российского продовольствия и энергоносителей.

"Мы обязаны учитывать эти ключевые интересы Сирии", — заявил Ахмед аль-Шараа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для США было бы ошибкой рассматривать признание оккупированного украинского Крыма территорией России, заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас. По ее словам, в таком случае Россия однозначно получит то, что хочет. Дипломатка заверила, что Европейский Союз никогда не признает Крым российским. "Крым – это Украина. Для тех, кто оккупирован, очень важно, что другие не признают его российским", – подчеркнула Кая Каллас.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что около 10 тысяч военных, ранее считавшихся пропавшими без вести, находятся в плену, заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов. По его словам, подтвержденный статус пленных получили 10 тысяч человек – часть по официальным каналам через Красный Крест, а часть по свидетельствам освобожденных и OSINT. "В розыске находятся более 60 тысяч человек. Относительно около 10 тысяч есть подтверждение, что они в плену. Речь идет как об официальных подтверждениях — от страны-агрессорки через Международный комитет Красного Креста (МККК) — так и о неофициальных", — сообщил Артур Добросердов.