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РФ отказалась выдать Асада: что об этом известно

Путин отказался выдать Сирии Башара Асада

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

В январе новое правительство Сирии обратилось к российскому руководству с просьбой о выдаче свергнутого президента Башара Асада, однако Кремль отказал.

РФ отказалась выдать Асада: что об этом известно

Асад остается в РФ. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление в интервью The New York Times сделал временный сирийский президент Ахмед аль-Шараа.

Несмотря на отказ, Ахмед аль-Шара подчеркнул, что администрация Сирии не намерена разрывать отношения с Россией.

Новый глава Сирии напомнил, что большая часть сирийского вооружения произведена в РФ, а страна в значительной степени зависит от поставок российского продовольствия и энергоносителей.

"Мы обязаны учитывать эти ключевые интересы Сирии", — заявил Ахмед аль-Шараа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для США было бы ошибкой рассматривать признание оккупированного украинского Крыма территорией России, заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас. По ее словам, в таком случае Россия однозначно получит то, что хочет. Дипломатка заверила, что Европейский Союз никогда не признает Крым российским. "Крым – это Украина. Для тех, кто оккупирован, очень важно, что другие не признают его российским", – подчеркнула Кая Каллас.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что около 10 тысяч военных, ранее считавшихся пропавшими без вести, находятся в плену, заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов. По его словам, подтвержденный статус пленных получили 10 тысяч человек – часть по официальным каналам через Красный Крест, а часть по свидетельствам освобожденных и OSINT. "В розыске находятся более 60 тысяч человек. Относительно около 10 тысяч есть подтверждение, что они в плену. Речь идет как об официальных подтверждениях — от страны-агрессорки через Международный комитет Красного Креста (МККК) — так и о неофициальных", — сообщил Артур Добросердов.



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Источник: https://www.nytimes.com/2025/04/23/world/middleeast/syria-president-al-shara-interview.html
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