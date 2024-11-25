РФ отомстила НАТО за разрешение бить вглубь территорий: готовит и другие ответы

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Ткачик Олеся
В Вильнюсе грузовой самолет компании DHL упал на двухэтажный жилой дом, вызвав сильный пожар. На борту находились два пилота и два сотрудника.
Россия
Как отмечает политолог Петр Олещук, показательно, что еще не прошло и месяца из сообщения польской прокуратуры о подготовке россиянами терактов на рейсах той же компании DHL, которая должна была происходить в направлении США и Великобритании. И вот самолет DHL взрывается в небе Литвы.
По его словам, это абсолютно вписывается в логику террористического российского государства. Наносить прямой ответ ракетами они пока боятся.
А главный российский террорист, говорит Олещук, в присущей ему манере, будет выражать "соболезнование" и "жалеть" о том, что "политические разногласия не дают им вместе с западными государствами бороться против терроризма".
Украина, напоминает Олещук, давно добивается признания России "государством – спонсором терроризма". Это может сделать Белый Дом, но не хочет, потому что "не ко времени", и вообще "не надо закрывать пути дипломатии".
Поэтому, говорит политолог, даже такой откровенный теракт как удар по "Охматдету" они предпочитали не замечать.
При этом он подчеркнул, что нельзя игнорировать терроризм, даже если этот терроризм "всего только" против Украины, ведь этот терроризм придет и к вам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что утром 25 ноября в столице Литвы, Вильнюсе, произошла авиакатастрофа. Грузовой самолет компании DHL, выполнявший рейс из Лейпцига, упал на двухэтажный жилой дом.
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