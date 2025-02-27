В российском городе Самара задержали Ольгу Цуканову, являющуюся председателем организации "Совет матерей и жен", созданной родственниками мобилизованных и срочников. Активистка выступала против отправки на войну военных срочной службы.

Российских срочников отправляют на войну. Фото из открытых источников

По данным российских медиа, Ольга Цуканова пришла в местное управление Следственного комитета вместе с несколькими сторонниками, чтобы заявить, что не скрывается, несмотря на то, что в январе ее объявили в розыск. Тогда не было известно, по какой статье возбуждено дело. Однако 26 февраля российская активистка сообщила, что ее преследуют по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Сообщается, что после визита в Следственный комитет РФ активистку задержали на 48 часов – до решения суда о мере пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США. "Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет The New York Times.

