РФ перебрасывает истребители с "Кинжалами" в новую "горячую точку"

Россия передислоцировала как минимум один истребитель МиГ с ракетой "Кинжал" в Сирию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию мониторинговой платформы Tracking.

МиГ-31. Фото из открытых источников

“В рамках учений с 1 по 3 декабря, проходивших в восточной части Средиземного моря в Сирии, РФ передислоцировала как минимум 1х истребитель МиГ-31И на аэропорт им. Басиль Аль-Ассада, Джебла”, — говорится в сообщении мониторинговой платформы.

Отмечается интересный факт, что был привлечен истребитель с модификацией I, а не K. Истребитель был снаряжен 1х ракетой "Кинжал".

"Не исключено, что в ракетных атаках по Украине также принимают участие истребители МиГ-31И, а не только уже привычные МиГ-31К", — отметили в Tracking.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ не отказываются от цели уничтожить энергосистему Украины. Об этом в Брюсселе заявил Министр иностранных дел Андрей Сибига. Российские войска, вероятно, проводят подготовку к очередному обстрелу Украины.

По состоянию на 03.12 количество стратегических бомбардировщиков Ту-95/160 составляет — 16 ед: "Оленья" — 12х Ту-95МС. "Энгельс-2" — 3х Ту-95МС (1х борт Ту-160, без изменений с 29.11).

Напомним, что спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко считает, что информация о возможном наступлении РФ на Запорожье – это российская ИПСО.

Спикер Запорожской ОВА прокомментировал информацию, что российские оккупанты готовят наступление на Запорожье. Он заявил, что это российское ИПСО, потому не стоит сеять панику. По его словам, враг накопил там силы еще 2,5 года назад.



