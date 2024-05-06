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РФ подала сигнал, объявив Зеленского в розыск: о чем он свидетельствует

Россия отреагировала на заявление главы МИД Дмитрия Кулеба, допустившего, что со временем между Украиной и РФ возможны переговоры, и объявила президента Зеленского в розыск, отметил политолог Сергей Таран. Кремлю переговоры не нужны

сегодня, 12:00 comments1795
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Ткачик Олеся
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Как считает политолог Сергей Таран, объявление в розыск руководителей Украины так называемым МВД России — это ответ кремлевского диктатора Владимира Путина на намеки украинских властей, что переговоры с РФ, в принципе, возможны.

РФ подала сигнал, объявив Зеленского в розыск: о чем он свидетельствует

Владимир Зеленский

"Это не значит, что в России совсем не хотят поговорить о том, как поставить войну на паузу. Ведь сама Россия стратегически теряет – превращаясь в технологически второстепенную страну – этакого сырьевого вассала Китая",
– подчеркнул в Фейсбуке политолог.

Впрочем, отметил эксперт, говорить о паузе в Кремле хотят не с Украиной. А поскольку в Европе внятного политического лидерства пока не наблюдается, хотя Евросоюз понемногу идет к этому, говорить о "заморозке" Путин захочет разве что из США, добавил политолог. При этом, по его мнению, подобные переговоры террористическая РФ хочет проводить после президентских выборов в США.

"Конечно, не факт, что такие переговоры будут возможны и после американских выборов. Но попытки на каком-то уровне тогда точно будут. И со стороны Москвы, и вполне возможно со стороны Вашингтона. А к тому времени – будут только маневры. И на войне, и в медиа, и в дипломатических коридорах",
– отмечает Таран.

Вместе с тем, отметила бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр, то, что россияне подали в розыск наше военно-политическое руководство, полностью отвечает их информационной стратегии.

"Это история исключительно для внутреннего электората. Больше нигде серьезно это не воспринимают. Это сюжет по их нарративу, что "украинцы якобы кровожадные агрессоры, которые угрожают РФ и поэтому РФ вынуждена действовать на предубеждения и нападать". Этим розыском они показали своим людям, что делают все возможное, чтобы остановить украинцев, но, видимо, не получится, поэтому нужно будет предпринимать более серьезные шаги",
– написала в Фейсбуке Маляр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страна-террорист объявила президента Владимира Зеленского в розыск.




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Источник: comments.ua
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