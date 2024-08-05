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РФ попросила США повлиять на Украину, чтобы она отменила свою операцию: о чем идет речь

Министр обороны РФ лично просил главу Пентагона повлиять на Украину

сегодня, 21:48
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Ткачик Олеся

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что министр обороны России Андрей Белоусов лично обращался к министру обороны США Ллойду Остину с просьбой убедить Украину воздержаться от проведения операций на "День ВМФ" в России, об этом сообщает сайт "Милитарный".

РФ попросила США повлиять на Украину, чтобы она отменила свою операцию: о чем идет речь

Владимир Путин

По словам Рябкова, телефонный разговор между двумя министрами был успешным для России и помог избежать эскалации. Он отметил, что "сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, по-видимому, имел влияние".

Российская сторона заявляет, что украинские спецслужбы планировали атаку на "День ВМФ" 28 июля, когда в Санкт-Петербурге проходил парад с участием Владимира Путина и Андрея Белоусова. Рябков утверждает, что Ллойд Остин был удивлен этой информацией, но принял ее серьезно.

После этого, по словам Рябкова, Вашингтон связался с Киевом и попросил не проводить запланированную операцию. Эту информацию также подтверждает американское издание New York Times, которое, ссылаясь на троих неназванных американских чиновников, писало, что во время телефонного разговора Белоусов сообщил Остину о подготовке Украины к "тайной операции" против России.

Издание отмечает, что пока неясно, действительно ли Украина планировала операцию, о которой говорил Белоусов. Рябков отметил, что если бы украинская операция была осуществлена, это могло бы привести к "неуправляемому конфликту" между Россией и США.

Однако 28 июля на День ВМФ РФ дроны Главного управления разведки Минобороны Украины успешно атаковали несколько объектов в России. В этот день были поражены нефтебаза в Курской области и нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР считают , что США против того, чтобы Украина победила РФ.




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Источник: https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-prosyla-ssha-perekonaty-ukrayinu-ne-atakuvaty-vijskovi-ob-yekty-na-den-vmf/
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 21:43

Тут все правильно бо РФ виконує домовленості. Вони ж не б'ють по центрам прийняття рішень, по розкішним маєткам наших олігархів, не чіпають власність олігархів і цієї Хунти за кордоном тощо. Вони б'ють по терпілам їхнім дітям. Тому вони мають право вимагати такої ж поведінки і від Хунти.


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