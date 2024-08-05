Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что министр обороны России Андрей Белоусов лично обращался к министру обороны США Ллойду Остину с просьбой убедить Украину воздержаться от проведения операций на "День ВМФ" в России, об этом сообщает сайт "Милитарный".

Владимир Путин

По словам Рябкова, телефонный разговор между двумя министрами был успешным для России и помог избежать эскалации. Он отметил, что "сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, по-видимому, имел влияние".

Российская сторона заявляет, что украинские спецслужбы планировали атаку на "День ВМФ" 28 июля, когда в Санкт-Петербурге проходил парад с участием Владимира Путина и Андрея Белоусова. Рябков утверждает, что Ллойд Остин был удивлен этой информацией, но принял ее серьезно.

После этого, по словам Рябкова, Вашингтон связался с Киевом и попросил не проводить запланированную операцию. Эту информацию также подтверждает американское издание New York Times, которое, ссылаясь на троих неназванных американских чиновников, писало, что во время телефонного разговора Белоусов сообщил Остину о подготовке Украины к "тайной операции" против России.

Издание отмечает, что пока неясно, действительно ли Украина планировала операцию, о которой говорил Белоусов. Рябков отметил, что если бы украинская операция была осуществлена, это могло бы привести к "неуправляемому конфликту" между Россией и США.

Однако 28 июля на День ВМФ РФ дроны Главного управления разведки Минобороны Украины успешно атаковали несколько объектов в России. В этот день были поражены нефтебаза в Курской области и нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР считают , что США против того, чтобы Украина победила РФ.



