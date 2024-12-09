РФ предоставила убежище Асаду в конкретных целях: раскрыт хитрый замысел Кремля

Сирийский диктатор Башар Асад покинул свою страну после успешного наступления повстанцев и находится в Москве. Эксперты предполагают, что Россия может использовать его как политический инструмент в будущем. Об этом, в частности, в эфире 24 канала сказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Он даже пошутил, что Асад, вероятно, присоединится к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, который также нашел убежище в России после бегства в 2014 году.

Башар Асад

Семиволос подчеркнул, что присутствие Асада создает определенные сложности для России, особенно в контексте возможных переговоров с новой властью Сирии. Однако в Кремле могут использовать его как рычаг влияния при попытке дестабилизировать ситуацию в регионе.

По словам эксперта, если Россия решит снова расшатывать ситуацию в Сирии, Асад может стать инструментом для реализации подобных планов. Он также может быть задействован в переговорах или других политических манипуляций, предположил Семиволос.

"Лидер группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммед аль-Джулани призвал к мирному развитию Сирии. Но если ситуация пойдет не так, как планируют повстанцы, Россия вполне может использовать того же Асада для дестабилизации ситуации. Или для переговоров", – подчеркнул эксперт.

По данным СМИ, Асад уже находится в Москве. В Главном управлении разведки Украины подтвердили, что российская сторона активно занималась его эвакуацией, спасая диктатора от неизбежных угроз на родине. При этом в Кремле подчеркнули, что преследуют цель предоставить Асаду политическое убежище.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие цели Израиль, Турция и США преследуют в Сирии.



