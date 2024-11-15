РФ прекращает поставки газа в европейскую страну, которая очень от него зависит

Российский "Газпром" сообщил Австрии о прекращении поставок газа с субботы, 16 ноября, что свидетельствует о завершении последних газовых поставок из Москвы в Европу.

"Газпром" прекращает поставки газа в Австрию (фото из открытых источников)

По информации агентства Reuters, австрийский регулятор OMV подтвердил это сообщение. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что это решение "Газпрома" было предсказуемо и Австрия была готова к этому шагу.

"Ни один дом не остынет... газохранилища достаточно заполнены", — добавил он, уверяя граждан в том, что страна готова к прекращению поставок.

В "Газпроме" не предоставили комментарии по этому поводу. Между тем, нефтегазовая компания OMV отметила, что она имеет возможность компенсировать отсутствие российского газа, импортируя его через Германию и Италию, а также получая сжиженный газ из Нидерландов.

Австрия была одной из немногих стран ЕС, которая продолжала зависеть от поставок газа из России через проходящий через Украину газопровод. Однако Украина планирует закрыть этот маршрут в конце года, когда истечет срок действия соглашения, чтобы лишить Россию доходов, способствующих финансированию войны.

С прекращением поставки газа в Австрию Россия будет теперь обеспечивать значительные объемы газа только в Венгрию и Словакию, причем в Венгрию он транспортируется через трубопровод, который в основном проходит через Турцию.

До начала полномасштабного вторжения Россия обеспечивала около 40% газовых потребностей Европейского Союза.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Европа все еще боится остаться без российского газа . Европейские фьючерсы на газ выросли до самого высокого уровня в течение года. Это произошло из-за опасений, что "Газпром" может прекратить поставки в Австрию, которая все еще сильно зависит от российского "голубого топлива".