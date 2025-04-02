РФ придумала, как еще больше настроить Трампа против Украины: детали плана

Россия, вероятно, планирует провокации на своей территории, чтобы впоследствии обвинить в этом Украину, считает военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его убеждению, Кремль стремится вызвать эмоциональную реакцию и подтолкнуть США к определенным решениям. Впрочем, у Украины достаточно аргументов, чтобы опровергнуть такие обвинения.

Что задумала Россия

Как говорит Мусиенко, больше недели Украина воздерживалась от ударов по объектам в России с помощью дальнобойных дронов.

Эксперт подчеркнул, что такая позиция позволяет избегать обвинений в провокациях и демонстрирует стремление Киева к реальному прекращению огня. В то же время он отметил, что Украина имела бы право наносить ответные удары, поскольку российские атаки не прекращаются.

Они говорят, что они не бьют по энергетике. Мы тоже можем не бить по энергетике. На территории России хватает военных объектов, которые могут становиться потенциальной целью наших беспилотников", — отметил Мусиенко.

Кроме того, он добавил, что Украина также владеет техническими средствами разведки, что позволяет отслеживать активность беспилотников и их маршруты. Однако официальная аргументация и доказательства представляются только после сбора необходимых данных соответствующими органами национальной безопасности и обороны.

По мнению военнослужащего, Россия делает ставку на эмоциональный эффект, вбрасывая дезинформацию в информационное пространство, которое может подхватить в Вашингтоне.

Он напомнил, что подобные попытки уже были. В частности, Россия распространяла фейковые сообщения об "окружении" украинских войск в Курской области, что впоследствии комментировал президент США Дональд Трамп. В то же время, американская разведка располагала достоверной информацией о ситуации и информировала руководство страны.

"Россия хочет спровоцировать президента США на определенные спонтанные шаги, которые могут быть предприняты исходя из произошедшего. Поэтому в этом главные опасности. Но для нас в этой ситуации плюсом является то, что у нас всегда есть доказательства того, что мы не атакуем и соблюдаем сейчас режим прекращения огня, что касается энергетики", — подытожил Мусиенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина тщательно собирает все доказательства того, что РФ нарушает энергетическое перемирие и передает их Вашингтону.



