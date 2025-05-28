Германия ведет "сумасшедшую" политику, помогая Украине, следствием которой станет ее "крушение", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

РФ угрожает Берлину. Фото из открытых источников

По мнению главы МИД РФ, власти Германии, объявившие о новом пакете военной помощи Киеву на 5 млрд евро, нагнетают напряженность и подогревают военные действия в Украине.

"Германия прямо вовлекается в эту войну. Она сползает по той же наклонной плоскости, по которой пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие", — сказал Сергей Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, как пишет издание The Washington Post, основная цель РФ — захватить Покровск и Константиновку. Константиновка пока не находится у линии фронта, но город удобно атаковать с трех направлений. "У Украины нет ни людей, ни техники для проведения собственного наступления, а потому продолжит оборонную стратегию, применяемую с 2024 года, удерживая линию фронта и максимально усложняя захват любой территории российской армией", — пишет издание.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что совместные усилия ЕС, Великобритании и США по усилению давления на РФ с целью прекращения войны в Украине не достигли цели, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Войны заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или обеих сторон. В этой войне мы, очевидно, все еще далеки от этого. Возможно, нам придется готовиться к более длительному периоду противостояния", — подчеркнул немецкий канцлер.