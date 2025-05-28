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РФ пригрозила Германии крушением: что произошло

Лавров предсказывает Германии «крушение» из-за планов военной помощи Украине

28 мая 2025, 23:10
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Марьян Ощановский

Германия ведет "сумасшедшую" политику, помогая Украине, следствием которой станет ее "крушение", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

РФ пригрозила Германии крушением: что произошло

РФ угрожает Берлину. Фото из открытых источников

По мнению главы МИД РФ, власти Германии, объявившие о новом пакете военной помощи Киеву на 5 млрд евро, нагнетают напряженность и подогревают военные действия в Украине.

"Германия прямо вовлекается в эту войну. Она сползает по той же наклонной плоскости, по которой пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие", — сказал Сергей Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, как пишет издание The Washington Post, основная цель РФ — захватить Покровск и Константиновку. Константиновка пока не находится у линии фронта, но город удобно атаковать с трех направлений. "У Украины нет ни людей, ни техники для проведения собственного наступления, а потому продолжит оборонную стратегию, применяемую с 2024 года, удерживая линию фронта и максимально усложняя захват любой территории российской армией", — пишет издание.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что совместные усилия ЕС, Великобритании и США по усилению давления на РФ с целью прекращения войны в Украине не достигли цели, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Войны заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или обеих сторон. В этой войне мы, очевидно, все еще далеки от этого. Возможно, нам придется готовиться к более длительному периоду противостояния", — подчеркнул немецкий канцлер.



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Источник: https://t.me/zarubinreporter/4036
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