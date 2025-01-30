РФ рассматривает отмену ограничений своего ядерного арсенала: угрозы вышли на новый уровень

Россия может пересмотреть количественные ограничения своего ядерного арсенала на фоне дальнейшего развития системы противоракетной обороны США. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков в своей статье для журнала "Международная жизнь".

Владимир Путин

По его словам, классическое понимание стратегической стабильности в двустороннем формате уже не отвечает современным реалиям. На мировой арене появилось много новых игроков, влияющих на глобальное ракетное равновесие.

"В условиях противостояния с Западом, который открыто ведет политику нанесения стратегического ущерба России, перед нами может встать вопрос об отказе от ограничений по ядерным и ракетным вооружениям в пользу их наращивания как в количественном, так и в качественном измерении", – отметил Машков.

Российский дипломат подчеркнул, что дальнейшее развитие американской системы ПРО делает невозможным сохранение соглашений по сокращению стратегических наступательных вооружений и поддержанию стабильности на предыдущих условиях.

"Мир уже вступил в новый этап гонки вооружений. Ядерные арсеналы и средства их доставки испытывают масштабную модернизацию, а милитаризация космоса набирает обороты, что может превратить его в еще одну арену военного противостояния", – подчеркнул дипломат.

При этом Машков предложил пересмотреть российскую позицию по некоторым аспектам Договора о нераспространении ядерного оружия. В частности, он упомянул о необходимости пересмотра подходов к итоговому документу Обзорной конференции 2000 года, поскольку пункт о сохранении Договора по ПРО утратил актуальность после его отмены США в 2002 году.

Также российский дипломат предположил, что РФ может изменить свою политику по поводу прозрачности и доверия в сфере контроля над ядерными рисками.

"Возможно, нам придется поставить на паузу дискуссии по поводу ядерных угроз, которые стали бессодержательными на фоне попыток Запада взорвать стратегические и нестратегические силы ядерного сдерживания России", – отметил Машков.

Он подчеркнул, что вся система контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением должна учитывать стремление США к глобальному доминированию.

"Возникает вопрос: насколько оправдано продолжать сотрудничать с американцами только в тех областях, которые выгодны им?" – подытожил дипломат страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в прошлом году Россия обновила свою ядерную доктрину.



