РФ рассматривает отмену ограничений своего ядерного арсенала: угрозы вышли на новый уровень

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Ткачик Олеся
Россия может пересмотреть количественные ограничения своего ядерного арсенала на фоне дальнейшего развития системы противоракетной обороны США. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков в своей статье для журнала "Международная жизнь".
Владимир Путин
По его словам, классическое понимание стратегической стабильности в двустороннем формате уже не отвечает современным реалиям. На мировой арене появилось много новых игроков, влияющих на глобальное ракетное равновесие.
Российский дипломат подчеркнул, что дальнейшее развитие американской системы ПРО делает невозможным сохранение соглашений по сокращению стратегических наступательных вооружений и поддержанию стабильности на предыдущих условиях.
При этом Машков предложил пересмотреть российскую позицию по некоторым аспектам Договора о нераспространении ядерного оружия. В частности, он упомянул о необходимости пересмотра подходов к итоговому документу Обзорной конференции 2000 года, поскольку пункт о сохранении Договора по ПРО утратил актуальность после его отмены США в 2002 году.
Также российский дипломат предположил, что РФ может изменить свою политику по поводу прозрачности и доверия в сфере контроля над ядерными рисками.
Он подчеркнул, что вся система контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением должна учитывать стремление США к глобальному доминированию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в прошлом году Россия обновила свою ядерную доктрину.
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