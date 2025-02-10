РФ решила взять Европу «голыми руками»: удастся ли Путину распространить войну

Россия продолжает готовить и осуществлять диверсии на территории европейских стран, стремясь к обострению ситуации. Кремль вынашивает планы дальнейшего расширения агрессии, в том числе и в отношении эстонского города Нарва, заявил в эфире 24 канала политолог Валерий Клочок.

Владимир Путин

По его мнению, кремлевский диктатор Владимир Путин намерен провоцировать новые конфликты и распространять войну за пределы Украины.

По его словам, угроза со стороны России гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. В Европе это хорошо понимают, но большинство стран сосредоточены на социальных вопросах, а не на усилении обороноспособности.

Клочок подчеркнул, что Кремлю удается поддерживать военный потенциал благодаря масштабному импорту из Китая, обеспечивающему 76% товаров, необходимых для российской экономики. Также Россия получает поддержку от Северной Кореи, в частности, в виде рабочей силы для строительной отрасли. Однако даже это не спасает РФ от экономических проблем: рынок недвижимости в кризисе, продажи падают, а ипотека фактически заморожена.

"Европейцы это понимают и считают, что таким образом могут отложить угрозу для себя. Они неохотно говорят о необходимости создания новых военно-политических блоков с участием Украины и об увеличении оборонных расходов", — добавил эксперт.

По его мнению, Польша является едва ли не единственной страной Европы, полностью поддерживающей политику США по укреплению обороны и осознающей реальные угрозы. В то же время другие европейские государства также понимают опасность, однако предпочитают не озвучивать свои опасения публично из-за избирательных кампаний.

Эксперт подчеркнул, что нынешняя политическая ситуация в ЕС способствует усилению позиций ультраправых, что видно на примере заявлений Илона Маска и Дональда Трампа. Это может привести к новому кризису в Европе и США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет поджечь весь мир, однако Трамп может провести с ним разъяснительную работу.



