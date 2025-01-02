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РФ с треском провалила задачу на 2024 год: достигнет ли их в новом году

Россия имела много амбициозных задач на 2024 год, однако ни одной из них так и не достигла

сегодня, 12:36
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Ткачик Олеся

В 2024 году Украина потеряла более 4 тысяч квадратных километров территории, но 2025 год обещает лучшие условия для сдерживания России от оккупации Донбасса и прорыва фронта, заявил в эфире Радио НВ директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

РФ с треском провалила задачу на 2024 год: достигнет ли их в новом году

Россия

Эксперт убежден, что 2025 может стать переломным. При этом он подчеркнул, что, несмотря на три года полномасштабной войны, Россия не достигла своей цели — заставить Украину капитулировать.

По его словам, в конце 2023 и начале 2024 года Россия планировала захватить весь Донбасс, прорвать фронт и заставить Украину к капитуляции. Но и сегодня эти цели остаются нереализованными. В 2025 году Украина имеет гораздо больше шансов создать условия, при которых Россия не сможет этого достичь, в частности, из-за ухудшения экономической ситуации в самой РФ, подчеркнул Самусь.

В то же время эксперт акцентировал внимание на роли новоизбранного президента США Дональда Трампа в формировании мировых цен на нефть, что может существенно повлиять на Россию.

Самусь считает, что ситуация на фронте тоже изменится. В конце 2023 года было много неопределенности, в частности, в Конгрессе США относительно дальнейшей поддержки Украины. Однако к 2025 году благодаря слаженной работе Большой семерки, ЕС, США и НАТО созданы четкие программы и механизмы стабильного снабжения Украины финансов и вооружений, что критически важно для войны, добавил эксперт.

Он отметил, что без уникальных американских технологий, таких как системы Петриот и ракеты ATACMS, Европа не сможет полностью обеспечить потребности Украины. Самусь добавил, что нужно, чтобы США и Европа четко распределили обязательства: Европа обеспечивала бы общую поддержку, а США критически важные направления. Это могло бы стать хорошим решением, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о планах ВСУ на 2025 год.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x48dID05ks4
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