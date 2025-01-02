РФ с треском провалила задачу на 2024 год: достигнет ли их в новом году

В 2024 году Украина потеряла более 4 тысяч квадратных километров территории, но 2025 год обещает лучшие условия для сдерживания России от оккупации Донбасса и прорыва фронта, заявил в эфире Радио НВ директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Россия

Эксперт убежден, что 2025 может стать переломным. При этом он подчеркнул, что, несмотря на три года полномасштабной войны, Россия не достигла своей цели — заставить Украину капитулировать.

По его словам, в конце 2023 и начале 2024 года Россия планировала захватить весь Донбасс, прорвать фронт и заставить Украину к капитуляции. Но и сегодня эти цели остаются нереализованными. В 2025 году Украина имеет гораздо больше шансов создать условия, при которых Россия не сможет этого достичь, в частности, из-за ухудшения экономической ситуации в самой РФ, подчеркнул Самусь.

В то же время эксперт акцентировал внимание на роли новоизбранного президента США Дональда Трампа в формировании мировых цен на нефть, что может существенно повлиять на Россию.

Самусь считает, что ситуация на фронте тоже изменится. В конце 2023 года было много неопределенности, в частности, в Конгрессе США относительно дальнейшей поддержки Украины. Однако к 2025 году благодаря слаженной работе Большой семерки, ЕС, США и НАТО созданы четкие программы и механизмы стабильного снабжения Украины финансов и вооружений, что критически важно для войны, добавил эксперт.

Он отметил, что без уникальных американских технологий, таких как системы Петриот и ракеты ATACMS, Европа не сможет полностью обеспечить потребности Украины. Самусь добавил, что нужно, чтобы США и Европа четко распределили обязательства: Европа обеспечивала бы общую поддержку, а США критически важные направления. Это могло бы стать хорошим решением, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о планах ВСУ на 2025 год.



