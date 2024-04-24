РФ сделала Китаю щедрую скидку на газ: подробности

Цены на российский газ для Китая к 2027 году будут на 28% ниже, чем для потребителей в Европе и Турции.

РФ договорилась с Китаем о продаже газа. Фото из открытых источников

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на макроэкономический прогноз Минэкономразвития РФ.

Bloomberg сообщает, что согласно базовому сценарию российского министерства экспортная цена на российский газ для Китая в 2024 году составит $257 за 1000 куб. м против $320 для европейского рынка и Турции. Таким образом, разница между ними не превысит 20%.

Однако в следующие три года разница цен на российский газ для Китая и Европы увеличится до 28%. В частности, в 2025 году цена для Китая будет на уровне $244, а для Европы и Турции – $320, в 2026 году – $233 и $320 соответственно, а в 2027 году – $228 и $315 соответственно.

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Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель РПЦ Федор Лукьянов предложил объявить сатанизм экстремистской и деструктивной идеологией в России. Он заявил, что международное движение "сатанизм" должно быть объявлено экстремистской и деструктивной идеологией. В случае признания сатанизма экстремистской идеологией для адептов веры в дьявола будет предусмотрено наказание по трем статьям Уголовного кодекса РФ.