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Лиля Воробьева
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук прокомментировал планы Армении вступить в ЕС и продолжить сотрудничество с ЕАЭС. 11 февраля парламент Еривана должен решить внешний курс страны. Об этом пишут российской пропагандисты.
Алексей Оверчук (фото из открытых источников)
По словам Оверчука, РФ будет ждать решения, но уже сейчас продолжает пугать последствиями.
"Давайте посмотрим как у них пройдут слушания в парламенте, что они решат, это 11 февраля. Здесь они четко знают, что последствия будут такими. Здесь никаких иллюзий не должно ни у кого быть",- намекнул он.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Армения подписала исторический договор с США. Главы внешнеполитических ведомств Армении и США подписали хартию о стратегическом партнерстве. Как сообщают медиа, подписанию договора предшествовало заседание армяно-американского стратегического диалога в июне 2024 года, по итогам которого страны приняли совместное заявление о намерениях повысить его до стратегического партнерства.
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