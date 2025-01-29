РФ серьезно взялась за Армению, желающую разорвать связи с Кремлем

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук прокомментировал планы Армении вступить в ЕС и продолжить сотрудничество с ЕАЭС. 11 февраля парламент Еривана должен решить внешний курс страны. Об этом пишут российской пропагандисты.

Алексей Оверчук (фото из открытых источников)

"Для нас, конечно, это сигнал. Начало присоединения к Евросоюзу — начало выхода из ЕАЭС. Это совершенно очевидно любому человеку, который немножко знаком с тем, как устроены эти два интеграционных объединения. Те дискуссии, которые сейчас идут в Армении, что якобы можно будет найти какое-то решение, они вводят в заблуждение армянский народ. Решение очевидно, открытие рынков с ЕС будет означать закрытие рынков с ЕАЭС. Иначе пострадают наши производители в ЕАЭС. Это очевидно, обнуление ввозных таможенных ставок с ЕС будет означать возвращение к таможне и таможенному тарифу с ЕАЭС",- заявил он.

По словам Оверчука, РФ будет ждать решения, но уже сейчас продолжает пугать последствиями.

"Давайте посмотрим как у них пройдут слушания в парламенте, что они решат, это 11 февраля. Здесь они четко знают, что последствия будут такими. Здесь никаких иллюзий не должно ни у кого быть",- намекнул он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Армения подписала исторический договор с США. Главы внешнеполитических ведомств Армении и США подписали хартию о стратегическом партнерстве. Как сообщают медиа, подписанию договора предшествовало заседание армяно-американского стратегического диалога в июне 2024 года, по итогам которого страны приняли совместное заявление о намерениях повысить его до стратегического партнерства.