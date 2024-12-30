РФ скатывается в фашизм: какой указ издал Путин

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который обязывает находящиеся в России иностранцы без законных оснований покинуть страну до 30 апреля 2025 года.

Путин узаконил преследование мигрантов. Фото из открытых источников

Согласно указу, желающие остаться в России мигранты должны до 30 апреля будущего года легализоваться. Они должны состоять на учете в миграционной службе, предоставить свои биометрические и медицинские данные, свидетельства о владении русским языком и оформить разрешение на временное проживание и работу. У них не должно быть задолженностей и не должны раньше получать отказы в легализации.

В указе отдельным пунктом указано, что его требования не касаются иностранцев, подписавших контракт с Министерством обороны России и зачисленных на военную службу.

Указ дополняет принятые ранее меры по усилению в отношении иностранцев, в частности трудовых мигрантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины пытаются помешать российским войскам организовать наступление на Запорожье. Именно поэтому, считает издание Forbes, 27 декабря ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по группе российских офицеров, собравшуюся на полевое совещание вдоль дороги возле города Токмак в Запорожской области. По информации издания, 15 декабря украинское разведывательное управление и командование специальных операций также могли отправить диверсантов, чтобы взорвать важную железную дорогу через Токмак.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военный паблик Deep State опроверг информацию о захвате российской армией города Курахово на юге Донецкой области. "Информация о "вероятном захвате Курахового" не соответствует действительности. Бои продолжаются на западных и южных окрестностях города, хотя тенденции неутешительны", — говорится в сообщении Deep State. Кроме того, по информации паблика, противник продвинулся в городской застройке Торецка.