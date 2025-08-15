РФ снова содрогалась от взрывов, начался сильный пожар: что в этот раз стало целью дронов

Утром в пятницу, 15 августа, в Сызрани Самарской области РФ прогремели сильные взрывы. В соцсетях россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Местные жители рассказывали, что, начиная с 4 часов утра в Сызрани было слышно около 10 взрывов. Утверждается, что город атаковали неизвестные дроны.

Один из российских телеграмм-каналов пишет, что люди проснулись от громких звуков взрывов в начале пятого утра. На данный момент последствий на земле не замечено, официальной информации об атаке пока тоже не поступало.

Параллельно ряд других российских медиа утверждали о работе ПВО и уничтожении нескольких дронов.

Однако в соцсетях уже стали появляться кадры, на которых видно несколько пожаров. Как утверждается, неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), после чего в районе объекта начался пожар.

Утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что область атаковали 13 дронов, однако ничего не сказал о НПЗ.

