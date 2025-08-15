logo

Россия РФ снова содрогалась от взрывов, начался сильный пожар: что в этот раз стало целью дронов
НОВОСТИ

РФ снова содрогалась от взрывов, начался сильный пожар: что в этот раз стало целью дронов

Неизвестные дроны атаковали Сызрань

15 августа 2025, 07:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Утром в пятницу, 15 августа, в Сызрани Самарской области РФ прогремели сильные взрывы. В соцсетях россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.

РФ снова содрогалась от взрывов, начался сильный пожар: что в этот раз стало целью дронов

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Местные жители рассказывали, что, начиная с 4 часов утра в Сызрани было слышно около 10 взрывов. Утверждается, что город атаковали неизвестные дроны.

Один из российских телеграмм-каналов пишет, что люди проснулись от громких звуков взрывов в начале пятого утра. На данный момент последствий на земле не замечено, официальной информации об атаке пока тоже не поступало.

Параллельно ряд других российских медиа утверждали о работе ПВО и уничтожении нескольких дронов.

Однако в соцсетях уже стали появляться кадры, на которых видно несколько пожаров. Как утверждается, неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), после чего в районе объекта начался пожар.

Утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что область атаковали 13 дронов, однако ничего не сказал о НПЗ.

Читайте также на портале "Комментарии" — только за последние две недели Украина нанесла прицельные удары по 7 вражеским НПЗ. В частности, в ночь на 14 августа БпЛА повторно атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Перед этим были удары по нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Транснефть Дружба" в Брянской области. Почему сейчас такие удары участились? Может ли это отразиться на способности РФ продолжать войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Генштабе раскрыли детали: какой важный завод "Лукойла" был поражен этой ночью.



