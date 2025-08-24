РФ содрогалась от взрывов: у россиян паника из-за атаки дронов

В ночь на 24 августа несколько регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, подверглись массированной атаке дронов. Взрывы, пожары и остановка авиарейсов вызвали панику среди населения, а власти ввели экстренные меры.

Взрыв в России. Фото из открытых источников

Атака на Москву и Санкт-Петербург

В Москве и Санкт-Петербурге ввели план "ковер", то есть режим усиленной безопасности в аэропортах. Работу "Шереметьево" и "Пулково" временно остановили, отменили по меньшей мере 18 рейсов, еще 83 задержаны, сообщила транспортная прокуратура РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили "летевший на столицу дрон". Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о двух сбитых беспилотниках.

Удар по стратегическому порту и железной дороге

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что в регионе уничтожены еще два дрона в Киришах и Гатчине. По данным OSINT-аналитиков, атака могла быть направлена на экспортный порт Усть-Луга. Это один из самых больших портов РФ на Балтике, через который проходит экспорт нефти, газа и зерна.

В Волгоградской области в результате удара по железнодорожной станции возник пожар. Это уже 19-е нападение на российскую железную дорогу за последний месяц, сообщают российские СМИ.

Пожар на Курской АЭС

В Курской области местные власти сообщили о пожаре на территории Курской АЭС, который возник после "падения обломков" дрона. По российской версии, поврежден трансформатор, блок №3 был разгружен на 50%, пострадавших нет. Однако заявления о пожаре и атаке на Курскую АЭС могут быть информационной провокацией от россиян.

В целом Минобороны РФ заявило, что системы ПВО уничтожили 57 беспилотников в разных регионах – от Брянской и Смоленской областей до акватории Черного моря. В то же время, российские пользователи соцсетей жалуются на перебои со связью. Традиционно во время атак власти РФ отключают мобильный интернет.

