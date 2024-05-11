РФ строит в Беларуси базу для ядерного оружия: уникальные подробности

Россия строит в центральной Белоруссии базу для размещения ядерных боеголовок.

РФ планирует хранить ядерное оружие в Беларуси. Фото из открытых источников

Если Россия перевезет ядерное оружие для хранения в Беларусь, это будет первый подобный случай после распада Советского союза. У РФ есть ядерные боеголовки на собственной территории, расположенные недалеко от Украины и стран НАТО. Однако, отмечает издание, разместив оружие в Белоруссии, Кремль попытается подчеркнуть ядерную угрозу и укрепить свои силы ядерного сдерживания.

По информации The New York Times, объект расположен в 120 милях к северу от украинской границы на военном складе рядом с городом Осиповичи. Некоторые из недавно построенных сооружений имеют схожесть с ядерными хранилищами на базах внутри России. В частности, территория оцеплена тремя уровнями ограждения в дополнение к периметру безопасности всей базы. Еще одним характерным признаком является крытая погрузочная площадка, соединенная со скрытым подземным бункером.

Как пишет издание, ядерные боеголовки обычно хранятся рядом с военными базами. Ядерное хранилище расположено в том же городе, что и белорусские ракеты "Искандер", которые могут использоваться для запуска ядерных или обычных боеголовок. Россия поставила "Искандеры" в Белоруссию в 2022 году.

Отмечается, что в 2023 году, когда на базе Осиповичи были построены новые ограждения, чтобы создать зону повышенной безопасности, и реконструирована крытая территория. Эти реконструкции соответствуют конструкциям, которые можно увидеть на других бывших советских хранилищах ядерных материалов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцарский мирный саммит – это возможность показать, что Украину поддерживают не только страны Запада, но и большинство государств Глобального юга, имеющих собственные отношения с Россией и с которыми Кремль не захочет ссориться и вносить в список недружественных государств, считает политолог Игорь Чаленко. По словам политолога, Киеву важно получить публичную поддержку лидеров государств украинской формулы мира, чтобы в будущем у них было меньше возможностей для маневров.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что офицеры Вооруженных сил Украины опасаются, что линия фронта может обрушиться этим летом в результате масштабного российского наступления. Как пишет издание Politico, высокопоставленные украинские военные на условиях анонимности сообщили, что по их мнению, летом в ходе наступления россияне могут прорвать линию фронта. По их мнению, это может произойти, поскольку командование армии РФ готово к большим потерям, а моральный дух и решительность украинских солдат ослаблены.