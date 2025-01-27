РФ указала Турции «на место» и сказала, кто может быть посредником на переговорах по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин указал послу Турции в Москве Танжу Бильгичу, что страны, которые претендуют на роль посредников в урегулировании военного конфликта в Украине, должны придерживаться принципа равноудаленности.

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"Предметно обсуждена ситуация вокруг Украины. Российской стороной сделан акцент на деструктивной роли Киева и Запада, несущих ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта. Главе турецкой дипмиссии подтверждена неизменная позиция Москвы о неприемлемости ультимативной "формулы Зеленского" и направленного на ее продвижение "бюргенштокского процесса", — сказано в заявлении МИД России по итогам встречи.

Там также подчеркнули, что Анкаре было указано на то, что страны, претендующие на роль посредников в урегулировании "украинского кризиса", должны придерживаться принципа равноудаленности и не ассоциировать себя с одной из сторон конфликта.

Кроме того, как сообщили в МИД страны-агрессора, Галузин заявил об открытости Москвы к реалистичным мирным инициативам и предложениям посредничества.

"В этом контексте отмечены усилия "Группы друзей мирного урегулирования украинского кризиса", — говорится в сообщении.

Также в МИД РФ добавили, что был подтвержден некий настрой на дальнейшее развитие диалога и плодотворного сотрудничества между Россией и Турцией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что переговоры о мирном урегулировании войны в Украине могут стартовать в апреле-мае. Им, вероятно, будет предшествовать встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. Об этом сообщает турецкое провластное издание Hürriyet.



