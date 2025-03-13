РФ умело «нагнула» Трампа и объявила ему список персональных требований

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Ткачик Олеся
В России отказали американцам в том, чтобы принять прекращение огня в Украине в месяц. Как отмечает политолог Сергей Таран, на самом деле такая реакция ожидаема, ведь ее неоднократно до этого озвучивали разные политические лица в РФ.
Дональд Трамп
Именно на эти вопросы Кремль хочет получить ответ от Белого дома. То есть, подчеркни он, Россия снова опрокидывает мяч к американскому президенту Дональду Трампу.
Впрочем, подчеркивает Таран, в долгих переговорах не заинтересован Трамп, потому что ему очень важно показать какой-то результат, потому что слишком много говорил о своем умении остановить российско-украинскую войну.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские власти уже обратились с просьбой к компаниям предложить, какие санкции Кремль должен попытаться снять на переговорах с Вашингтоном. Ограничения на платежи в долларах наиболее болезненны. Министерство индустрии и торговли просит компании указать, какие санкции нужно срочно снять.
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