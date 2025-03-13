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РФ умело «нагнула» Трампа и объявила ему список персональных требований

Россия объявила Трампу требования, которые следует обсудить перед тем, как Кремль согласится на перемирие в Украине

13 марта 2025, 15:49 comments1752
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Ткачик Олеся

В России отказали американцам в том, чтобы принять прекращение огня в Украине в месяц. Как отмечает политолог Сергей Таран, на самом деле такая реакция ожидаема, ведь ее неоднократно до этого озвучивали разные политические лица в РФ.

РФ умело «нагнула» Трампа и объявила ему список персональных требований

Дональд Трамп

"Соучастник Путина Ушаков заявил, что Россия заинтересована не в паузе в войне, в "долгосрочном урегулировании". То есть вариант простого перемирия Путину не подходит, он захочет поговорить и о передислокации американских войск в Европе (Европа наконец-то услышала что это может произойти и уже понемногу к этому готовится), и о снятии санкций (здесь США могут пойти на уступки), и об Арктике, Иране и Сирии, и о возвращении на энергетический. И, конечно, об американских инвестициях на территории России", – отметил Таран.

Именно на эти вопросы Кремль хочет получить ответ от Белого дома. То есть, подчеркни он, Россия снова опрокидывает мяч к американскому президенту Дональду Трампу.

Впрочем, подчеркивает Таран, в долгих переговорах не заинтересован Трамп, потому что ему очень важно показать какой-то результат, потому что слишком много говорил о своем умении остановить российско-украинскую войну.

"Поэтому эта неделя будет решающей не только для хода российско-украинской войны, а для возможного партнерства/вражды или что-то посередине между США и Россией", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские власти уже обратились с просьбой к компаниям предложить, какие санкции Кремль должен попытаться снять на переговорах с Вашингтоном. Ограничения на платежи в долларах наиболее болезненны. Министерство индустрии и торговли просит компании указать, какие санкции нужно срочно снять.




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Источник: https://www.facebook.com/sergiy.taran/posts/pfbid0YdPB6efUBgQwut8d96HmdiBFU9q8NDiSWjj2qpygZLgcN2czP65aVA8dQcoq7zSfl
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