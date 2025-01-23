РФ в панике: стало известно, как Путин отреагирует на жесткий ультиматум от Трампа

Президент Дональд Трамп поставил кремлевскому диктатору Владимиру Путину гибридный ультиматум, считает политолог Владимир Горбач.

Путин и Трамп

"Трамп готов "любить россиян" до последнего рубля (копейки уже давно не актуальны), но не до последнего россиянина. Он действительно считает что с экономикой у Путина швах и предлагает ему свою "услугу". На первый взгляд бесплатную. Почти как соломинку для утопленника... А вдруг клюнет?! – отмечает эксперт.

При этом он обратил внимание не на то, как резко изменилась риторика РФ. В частности, 15 декабря 2021 года российский МИД направлял свои ультиматумы США и НАТО по дипломатической почте, а через пару дней организовали слив текстов в прессу. При этом как США, так и НАТО как могли уклонялись от деятельного ответа на эти ультиматумы. На словах отвергли, но свой ультиматум не выдвинули, добавил политолог.

"И вот через 3 года новый президент и, по совместительству, владелец одной из соцсетей, выдвигает уже свой собственный ультиматум, завуалированный и по форме и по содержанию", — добавил Горбач.

То есть, по его мнению, противоборство РФ с "коллективным Западом" возвращается к ситуации конца 2021 года, когда ни полномасштабного вторжения, ни многочисленных жертв, ни разрушенных городов еще не было.

"Мне почему-то кажется, что если бы Кремль уже тогда получил ответ ультиматумом на ультиматум, то всего этого сейчас есть, возможно, и не было бы. А было бы и то, и кого уже, к сожалению, нет", — говорит политолог.

По его словам, в Кремле уже точно прочитали сообщение Трампа в соцсети с ультиматумом и теперь будут думать, отвечать на него или нет. Конечно, в РФ могут сказать, что соцсети не читают и будут отвечать только на то, что официально пришло по линии МИД.

"Трамп вызывает Путина на диалог без предварительных условий. Путин может ответить выдвижением своих собственных требований: читайте ультиматум 2021 года. И это уже не о войне в Украине, а о присутствии НАТО в бывших странах соцлагеря и даже о присутствии США в Европе. Поднять ставки по максимуму. "Орешник" всякий, ядерное оружие, наскок на Трампа", – говорит Горбач.

Впрочем, он не исключает, что Путин может пойти на такой диалог и предложить Трампу спасти мир вместе от войны.

"Или из-за короткой риторической эскалации перейти к политической деэскалации – к долгим и безрезультатным переговорам. Но это вряд ли. Российская экономика же не выдержит, если верить Трампу и не только ему", – добавил эксперт.

При этом политолог подчеркнул, что Трамп позиционирует себя как посредника для заключения соглашения между Путиным и президентом Владимиром Зеленским, заведомо его не желающим, но и отказать такому посреднику не могут.

"Не знаю, понимает ли Трамп всю специфику отношения россиян к выполнению соглашений, но мы уже понимаем. Подумалось, что разговор выйдет за пределы переговоров об Украине, то понадобится еще один посредник, уже между Трампом и Путиным, который будет гарантом соблюдения соглашений со стороны россиян. И что это может быть только Китай", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп требует от российского правителя Владимира Путина как можно быстрее заключить соглашение по Украине.



