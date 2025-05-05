Россия поставила Индии новую партию переносных зенитных ракетных комплексов Игла-С на сумму около 30 миллионов долларов, сообщает India Today.

РФ передала оружие Индии. Фото из открытых источников

Отмечается, что ПЗРК была поставлена на фоне резкого роста напряженности в отношениях с Пакистаном. Причиной стало террористическое нападение в Пахалгаме 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек.

В издании поделились, что ПЗРК уже поступили на вооружение подразделений армейской ПВО и разворачиваются в зонах потенциального конфликта с Пакистаном. Их планируется использовать для защиты от самолетов, ударных вертолетов и беспилотных систем.

Журналисты подчеркнули, что ПЗРК "Игла-С" играют важнейшую роль в сети противовоздушной обороны индийской армии. Кроме этого, Индия объявила тендер на покупку еще 48 пусковых установок и около 90 ракет VSHORADS по ускоренной процедуре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ не будет делать реальных шагов для прекращения войны против Украины, если мировое сообщество не усилит давление на нее, заявил украинский президент Владимир Зеленский. "Для Украины перемирие возможно в любой момент, однако оно должно длиться не менее 30 дней, чтобы дать дипломатии настоящий шанс. Путин стремится похвастаться своими танками на параде, но ему следовало бы подумать о том, как закончить свою войну. Нужны три вещи: более жесткие санкции против России, продолжение поддержки России и продолжение поддержки России. осознать, что европейцы способны себя защитить", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужен месяц или две недели, чтобы определиться, как обращаться с Россией. "Я скажу вам об этом (доверяет ли он РФ – ред.) через месяц или через две недели. Пока я не знаю. Могу сказать одно – его (диктатора России Путина – ред.) амбиции в значительной степени были остановлены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс", — заявил он.