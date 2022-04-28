РФ выводит наемников из Ливии: боевиков могут отправить на войну в Украину

Россия выведет часть собственного контингента, сформированного из военных наемников с ливийской территории. Они, возможно, будут переброшены в нашу страну с целью усиления российской военной группировки на украинской территории. Об этом сообщают журналисты портала Financial Times , используя информацию западных и сирийских источников.

рф выводит наемников из Ливии (фото из открытых источников)

В информации издания отмечено, что в начале войны у российских властей не было планов уменьшить численность своего контингента на территории Ливии. Но решение пересмотрели по причине затяжной войны в Украине.

Россия уже вывела из этой страны двести российских наемников из ПВК "Лига", бывшей "Вагнер", еще тысячи наемников из Сирии. Но на ливийской территории и сейчас осталось почти 5 тысяч наемников из РФ.

Информаторы Financial Times придерживаются мнения, что "вагнеровцев" перебросят в Украину. Один из них говорит о закрытом турецкими властями воздушном пространстве для российской военной авиации из Сирии и Ливии, как дополнительной причине переброски военных.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ ликвидировали командира наемников разведроты "ДНР" с позывным "людоедом". Наши военнослужащие уничтожили руководителя роты ДНР, которая занималась сбором разведывательных данных. У него был позывной "людоед". Перед тем представители ДНР сообщили, что российский командир якобы причастен к уничтожению батареи САУ. В информации прессслужбы "Востока" отмечается, что руководитель роты разведки 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой "ДНР" капитан Сергей Машкин, известный в их кругах по позывному "людоеду" сам точеным огнем ликвидировал украинскую батарею САУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!