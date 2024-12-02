РФ запугивает Запад терактами, намекая на причастность украинцев: что известно

Российские пропагандисты распространяют очередные фейки, стремясь повлиять на настроения граждан западных стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.

Фото портал "Комментарии"

"Пропаганда РФ активно распространяет информацию о якобы наличии "украинского следа" в аварии на нефтепроводе "Дружба" в Польше и вероятности теракта на участках этого нефтепровода в Словакии и Венгрии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом пропагандистские ресурсы ссылаются на публикации одного из венгерских изданий, часто цитируемых российскими пропагандистскими ресурсами, и заявления представителей правоохранительных органов Словакии о возможности терактов.

“Подобные публикации российских ресурсов откровенно манипулятивны. То, что утечка на нефтепроводе в Польше стала результатом теракта, не доказано. Также не доказана и подготовка теракта в Словакии.

Распространение подобных манипуляций в странах Восточной Европы выгодно Кремлю, который пытается искусственно спровоцировать скандал между Украиной и соседними государствами. Цель таких действий – помешать евроинтеграции Украины и усложнить военную поддержку Украины со стороны стран ЕС и НАТО”, – сообщают в ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что легендарный детский лагерь в Крыму превратился в базу сбора помощи для российских военных. Фактически, детей, отдыхающих в Артеке заставляют заниматься волонтерством в поддержку так называемой "СВО".

Узнать более подробно, что происходит в легендарном "Артеке", можно по ссылке.